A dispetto dell'andamento positivo del Ftse Mib, oggi Unicredit non è riuscito a sintonizzarsi con gli altri bancari nè con l'indice di riferimento, muovendosi in controtendenza.

Unicredit storna sul Ftse Mib dopo la volata di ieri

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un poderoso rally di oltre l'8,5%, il titolo oggi ha prestato il fianco alle prese di profitto, occupando una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip.

A fine giornata Unicredit è stato fotografato a 9,298 euro, con un calo dello 0,97% e oltre 17 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 23 milioni.

Unicredit: la trimestrale supera le attese

Il titolo è rimasto sotto la lente all'indomani dei conti del secondo trimestre che hanno letteralmente stregato mercati e banche d'affari.

Gli analisti hanno parlato di risultati ampiamente superiori alle attese, guidati da maggiori ricavi e soprattutto da un costo del rischio inferiore.

Da segnalare che Unicredit ha migliorato la guidance per il 2022, con ricavi previsti ora a 16,7 miliardi di euro, contro i 16 miliardi indicati in precedenti, mentre il cost income è atteso al 55% e il costo dl rischio al di sotto di 30 punti base contro la previsione precedente pari a 30-35 basis points.

L'utile netto è visto a circa 4 miliardi di euro, contro i 3,3 miliardi precedenti, mentre il Common Equity Tier 1 ratio è stimato oltre il 13%, contro il 12,5%-13% indicato in un primo momento.

Unciredit: spunti chiave dalla conference call

Oggi gli analisti si sono focalizzati su alcune indicazioni emerse dalla conference call di ieri.

In primis si segnala che l'autorizzazione della BCE all’avvio del buyback da 1 miliardo di euro è attesa entro la prima metà di settembre.

L’incremento tassi sarà un elemento chiave a supporto della generazione dei ricavi, tenendo presente che la sensibilità 2023 del margine di interesse è di 1,5 miliardi di euro per 100 punti base di rialzo della curva dei tassi.

I volumi di credito stanno mostrando una buona domanda lato corporate, mentre quella lato individual è in rallentamento.

L’esposizione russa è stata ridotta ulteriormente e, anche nello scenario "extreme loss" la dotazione di capitale di Unicredit rimarrebbe estremamente solida.

La sensibilità del CET1 allo spread è limitata, ed è di circa 2 punti base per ogni 10 basis points di allargamento spread.

Unicredit è ben posizionata per affrontare un deterioramento macro, grazie a una significativa dotazione di capitale, a una presenza di overlays per circa 1 miliardo di euro, a esposizioni con garanzie pubbliche in Italia per circa 24 miliardi di euro e a una continua attenzione e monitoraggio all’attività di erogazione.

Unicredit: Equita conferma il buy e alza il target price

Equita SIM fa sapere che le sue stime si mantengono rimangono il 12% al di sotto della guidance di Unicredit.

La view sul titolo resta bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo alzato del 6% 14,9 euro, incorporando la revisione delle stime, la maggiore dotazione di capitale e la maggiore visibilità sulla remunerazione per gli azionisti.

Secondo gli analisti, Unicredit tratta a multipli compressi che a loro avviso non riflettono l'eccellente profilo di capitale e asset quality, i significativi buffers per affrontare efficacemente un peggioramento dello scenario macro, un approccio proattivo adottato in merito alle esposizioni in Russia e una remunerazione attraente che gli analisti stimano oltre il 60% dell’attuale capitalizzazione di mercato nell'arco del piano industriale, supportata da un miglioramento della performance operativa.

Unicredit: per Jefferies può volare fino a 16 euro

A puntare su Unicredit anche i colleghi di Jefferies che dopo la trimestrale migliore delle stime, ribadiscono la raccomandazione "buy", con un target price a 16 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 72% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Unicredit: la view di Bank of America, KBW e Credit Suisse

Un invito all'acquisto giunge anche da Bank of America che ha definito forti i conti del gruppo, mentre Berenberg parla di risultati solidi, confermando il rating "buy".

Sulla scia della trimestrale, KBW ha reiterato il rating "outperform", con un fair value a 14,3 euro, e la stessa raccomandazione è stata ribadita da Credit Suisse, con un prezzo obiettivo a 13,4 euro.