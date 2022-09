Unicredit ha chiuso in rialzo anche oggi con volumi vivaci: dagli analisti arrivano conferme bullish. Perchè comprare il titolo?

Anche la seduta odierna si è conclusa in positivo per Unicredit che, dopo aver guadagnato circa due punti e mezzo percentuali ieri, si è spinto ancora in avanti oggi.

Unicredit in rialzo anche oggi

Il titolo a fine giornata si è presentato a 10,964 euro, con un vantaggio dello 0,9% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 20,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 18 milioni

Unicredit: ok assemblea a seconda tranche buy-back

Unicredit è salito in controtendenza sul Ftse Mib, sintonizzandosi con la positiva impostazione degli altri bancari.

Il titolo è salito ancora all'indomani della riunione dell'assemblea degli azionisti che, come atteso, ha approvato la seconda tranche da 1 miliardo di euro del buyback, pari a circa il 5% della capitalizzazione di mercato.

Unicredit: Equita conferma il buy

Equita SIM evidenzia che gli acquisti potranno essere effettuati entro la data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2022.

Non cambia la view della SIM milanese che conferma la sua strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 14,9 euro.

Unicredit: anche per Intesa Sanpaolo è da comprare

Buone notizie per Unicredit sono arrivate oggi anche da Intesa Sanpaolo, che da una parte ha rinnovato l'invito ad acquistare e dall'altra ha reiterato il target price a 14,4 euro.

Dopo il via libera dell'assemblea alla seconda tranche del buy-back, gli analisti ricordano che quest'anno Unicredit ha distribuito 3,75 miliardi di euro euro di capitale ai soci, in forma di dividendo cash e riacquisto di azioni, pari a oltre il 16% dell'attuale capitalizzazione.

Per il 2023, la banca ha indicato un ammontare simile di distribuzione di capitale agli azionisti, che secondo gli analisti dovrebbe sostenere il prezzo del titolo.