Unicredit al top tra le banche con le parole di Orcel

La seduta odierna prosegue in buon rialzo per Unicredit che riesce a dare un seguito al progresso della vigilia.

Il titolo ieri ha avviato la nuova settimana con un progresso di quasi due punti percentuali, reagendo dopo quattro sessioni consecutive in ribasso.

Unicredit ancora in rialzo

Oggi Unicredit continua a muoversi lungo la via dei guadagni, presentandosi negli ultimi minuti a 24,49 euro, con un vantaggio dell’1,53% e oltre 5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12,5 milioni.

Unicredit sfrutta a dovere Spread e BTP

Il titolo viaggia con una marcia in più rispetto agli altri bancari e si mette in evidenza sul Ftse Mib, occupando la seconda posizione nel paniere delle blue chip.

Unicredit sfrutta le positive indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario, con lo Spread BTP-Bund che arretra dell’1,48% a 166 punti base, mentre gli acquisti sui BTP favoriscono una flessione dei tassi, con il rendimento del titolo a 10 anni che mostra una correzione dello 0,72% al 3,698%.

Unicredit: CEO apre a M&A. Ecco dove

A dare sostegno a Unicredit sono intanto le dichiarazioni dell’AD del gruppo, che in un’intervista al quotidiano tedesco FAZ, ha aperto a eventuali operazioni di M&A in Europa.

In particolare, Andrea Orcel ha fatto sapere che il gruppo da lui guidato, mantenendo un approccio disciplinato, potrebbe considerare acquisizioni in Europa Centrale e Orientale e a tal proposito gli analisti di Equita SIM ricordano l’accordo a ottobre con Alpha Bank in Romania e l’acquisto del 9% del capitale della banca greca.

Il manager ha dichiarato che “anche nuovi mercati come la Polonia sono una possibilità. Questo perché Unicredit è particolarmente forte nei pagamenti transfrontalieri per aziende e nel trade finance tra paesi come Italia, Germania, Austria, Repubblica Ceca e Croazia.

Nell’intervista, l’Ad Orcel ha invece mostrato un atteggiamento più cauto su eventuali deal nei paesi “core” di Unicredit, quali ad esempio Italia, Germania e Austria, a causa delle complessità dei mercati e delle valutazioni delle potenziali target.

Gli esperti di Equita SIM non escludono che un simile approccio possa rivelarsi come “tattico”.

In generale Orcel nell’intervista ha rimarcato che un’operazione di M&A, di fusione o acquisizione, non è una strategia che Unicredit deve perseguire a tutti i costi.

Se da una parte un’operazione di takeover permetterebbe di riconoscere il pieno valore della banca, dall’altra “uno dei più grandi errori delle banche sia prestare attenzione alle dimensioni, perché un giorno si assumeranno troppi rischi”. +

Gli analisti di Equita SIM ricordano che, sulla base di un CET1 target in area 13%, Unicredit può contare su capitale in eccesso nell’ordine di circa 10 miliardi di euro, oltre il 20% della capitalizzazione di mercato.

La banca ha indicato di voler definire come utilizzare queste disponibilità nel corso del 2024, prospettandone un progressivo ritorno agli azionisti qualora non venissero individuate opzioni di crescita a valutazioni adeguate.

La SIM milanese evidenzia che Unicredit tratta a un multiplo prezzo-utili 2025 pari a 5,4 volte, mentre quello prezzo-tangible equity è inferiore a 0,7 volte, con un Rote stimato superiore al 10%.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che in attesa di novità conferma la sua strategia bullish su Unicredit, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 31 euro.