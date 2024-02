Unicredit debole. Spuntano nuovi rumor

Tra le blue chip che oggi non sono riuscite a sintonizzarsi con la positiva impostazione del Ftse Mib troviamo anche Unicredit.

Unicredit cala dopo il rialzo di ieri

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre un punto percentuale ieri, ha prestato il fianco ad alcune prese di profitto oggi, fermandosi al di sotto della parità.

A fine seduta Unicredit è stato fotografato a 29,63 euro, con un ribasso dello 0,45% e quasi 9 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10,5 milioni.

Unicredit: rumor su trattative con Prelios

Unicredit ha fatto parlare di sé sulla scia di alcuni rumor, riportati in particolare dal Sole 24 Ore, secondo cui la banca sarebbe in trattative esclusive con Prelios per la gestione dei crediti NPL del gruppo in vista della scadenza del contratto flusso attualmente in vigore con doValue prevista nel 2025.

Sebbene una decisione finale non sarebbe ancora giunta, gli analisti di Equita SIM ritengono probabile un esito positivo delle trattative, considerando anche che dal 2022 Prelios è già partner di Unicredit nella gestione dei crediti UTP.

Per doValue, il contratto con Unicredit rappresentava al termine dei primi 9 mesi del 2023 circa 1 miliardo di euro di groos book value, con un buon contributo ai ricavi lordi pari a 10 milioni di euro, nonostante la limitata dimensione in termini di groo book value.

Al termine del contratto nel 2025, è comunque previsto che doValue mantenga in gestione lo stock di NPL alla scadenza fino al run-off che Equita SIM stima essere nel 2032.

Secondo gli analisti di Equita SIM, la perdita del contratto flusso con Unicredit rappresenta una notizia negativa per doValue.

Sebbene l’impatto sia relativamente marginale in termini di gross book value e P&L, l’aspetto più rilevante è secondo gli analist, in attesa di un refocus verso il segmento di UTP e Stage 2, il venir meno di un contratto flusso con un partner di dimensioni rilevanti in un contesto in cui l’ammontare di nuovi flussi di credito deteriorato sul mercato primario risulta ridotto.

Nessuna modifica è intanto apportata alla strategia suggerita da Equita SIM, che per Uincredit ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 37 euro, mentre per doValue il rating è “hold”, con un target price a 3,2 euro.