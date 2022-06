In una giornata in cui le vendite stanno dominando la scena a Piazza Affari, dove il Ftse Mib arretra di circa due punti percentuali in area 21.400, spicca la negativa performance di Unicredit tra le blue chip.

Unicredit tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver ceduto quasi due punti e mezzo percentuali ieri, ha imboccato da subito la via delle vendite oggi, accelerando progressivamente al ribasso.

Negli ultimi minuti Unicredit si presenta a 9,097 euro, con un affondo del 4,92% e oltre 12,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 22 milioni.

Unicredit appesantito da Ftse Mib e rialzo Spread. Bene i BTP

Al pari degli altri bancari, Unicredit risente della negativa intonazione del Ftse Mib, ma anche delle indicazioni contrastate che giungono dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si allarga e sale dello 0,91% a 200,5 punti base, mentre gli acquisti sui BTP spingono al ribasso i tassi, tanto che il rendimento del decennale accusa una flessione del 3,12% al 3,452%.

Unicredit cede a Illimity portafoglio Npl per 1,3 mld di euro

Unicredit intanto resta sotto la lente sulla scia delle ultime novità arrivate dal fronte societario.

La banca di Piazza Gae Aulenti ha ha comunicato di aver ceduto ad Illimity un portafoglio di crediti deteriorati per un ammontare complessivo pari a 1,3 miliardi di euro.

Il portafoglio comprende esclusivamente crediti non performing derivanti da contratti di finanziamento ipotecari e chirografari.

Non è invece noto il prezzo di cessione, il cui impatto economico sarà recepito nei conti del secondo trimestre di quest'anno.

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’operazione conferma il ruolo di leader di Illimity nel panorama del credito distressed in Italia.

Unicredit: partnership con Prelios per la gestione degli UTP

Tra le novità annunciate da Unicredit nelle ultime ore ne segnaliamo anche un'altra.

Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, la banca guidata da Orcel ha comunicato di aver siglato una partnership con Prelios per la gestione specialistica degli UTP, unlikely to pay.

L’accordo è finalizzato alla massimizzazione dei rientri in bonis degli UTP di Unicredit ed è coerente con la strategia di valorizzazione del portafoglio non-performing della banca.

La partnership prevede che Prelios gestisca uno stock iniziale di UTP, 1 miliardo di euro secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, a cui si aggiungeranno flussi futuri di nuovi UTP negli anni successivi.

Unicredit ha inoltre comunicato la cessione e cartolarizzazione di un portafoglio UTP di ammontare pari a 2 miliardi di euro, vale a dire il 17% del totale UTP della banca, e il suo deconsolidamento a partire dal secondo trimestre di quest'anno.

Unicredit: Equita dice buy con target da favola

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Unicredit mantiene una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 14,1 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 54% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.