Unicredit: buy goloso prima dei conti? Quali sorprese?

Unicredit rimbalza dopo tre sessioni in rosso, con lo sguardo già rivolto ai conti in arrivo a fine mese. Cosa aspettarsi?

Al pari di quanto accaduto per molti altri titoli del Ftse Mib, la seduta odierna ha portato un rimbalzo per Unicredit che ha reagito dopo tre giornate consecutive in rosso.

Unicredit recupera dopo tre sessioni in rosso

Il titolo, reduce da un affondo di oltre tre punti e mezzo percentuali ieri, oggi ha mostrato più forza del Ftse Mib, mettendo a segno un rimbalzo che ha permesso però di recuperare solo in minima parte le perdite della vigilia.

A fine giornata Unicredit si è fermato a 9,186 euro, con un vantaggio dell'1,36% e oltre 14 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 19 milioni.

Il titolo resta sotto la lente in vista dell'appuntamento in agenda il 30 luglio prossimo, quando il gruppo alzerà il velo sui conti del secondo trimestre.

Unicredit: a fine mese la trimestrale. Cosa prevede il consensus

Dal consueto aggiornamento fornito dalla stessa Unicredit, si apprende che il consensus, sulla bae delle indicazioni elaborate da 23 broker nazionali e internazionali, prevede per il periodo in questione un utile netto di 720 milioni di euro, in rialzo rispetto ai 528 milioni del secondo trimestre 2020.

Il margine di intermediazione è visto in salita da 4,17 a 4,251 miliardi di euro, mentre il risultato di gestione netto è stimato a 1,12 miliardi.

I costi operativi dovrebbero aumentate da 2,444 a 2,47 miliardi di euro, mentre il Common Equity Tier 1 è atteso al 15,54%, contro il 15,92% della fine del primo trimestre di quest'anno.

Unicredit: le attese di Equita SIM sui conti del 2° trimestre

Gli analisti di Equita SIM si aspettano per il secondo trimestre un net interest income che dovrebbe essere ancora in calo anno su anno, ma in leggero miglioramento trimestre su trimestre a 2,2 miliardi di euro, grazie a diversi fattori.

In primis l'effetto calendario positivo, in secondo luogo la contribuzione dal take-up addizionale TLTRO per 12,7 miliardi di euro e da ultimo la dinamica dei volumi che, pur rimanendo ancora debole, dovrebbe aver iniziato a mostrare qualche segno di ripresa.

Rispetto ai primi tre mesi di quest'anno, gli analisti di Equita SIM vedono un Total Income in calo del 9% su base trimestrale, per una normalizzazione del contributo da trading e un minore apporto da commissioni.

Costi operativi sono attesi sostanzialmente in linea trimestre su trimestre a -2,4 miliardi di euro.

Nel secondo trimestre Equita SIM vede per Unicredit un costo del rischio di 45 punti base, con un tasso di default che si dovrebbe essere mantenuto su livelli particolarmente contenuti.

L'utile netto è visto a 1 miliardo di euro, in rialzo del 14% grazie anche a minori oneri di sistema.

A seguito dei trend attesi per il secondo trimestre, gli analisti di Equita SIM alzano le stime sull'intero 2021 del 7% a 3 miliardi di euro, allineandosi sostanzialmente con la guidance della società e posizionandosi sopra il consensus attuale, principalmente per un minore costo del rischio.

Non cambia intanto la view cauta su Unicredit, coperto da Equita SIM con un raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 11,5 euro.

Unicredit promosso da Banca Akros

Intanto quest'oggi il titolo ha ricevuto una promozione da Banca Akros che ha migliorato il giudizio da "reduce" a "neutral", con un target price fermo a 8,9 euro.

Con riferimento ai conti del secondo trimestre, gli analisti si aspettano che Unicredit riporti un utile netto in rialzo del 90% a 800 milioni di euro, grazie ad una riduzione delle svalutazioni sui prestiti e ad una migliore performance operativa.

Banca akros però ritiene che il focus del mercato più che sulla trimestrale sarà sulla presentazione del nuovo piano industriale attesa durante il prossimo autunno.