Unicredit estende il rally. I nuovi target dopo i conti

A Piazza Affari prosegue l’avanzata di Unicredit che si spinge ancora in avanti e sale per la terza seduta consecutiva.

Il titolo ieri ha avviato la settimana con un poderoso rally di oltre otto punti percentuali e oggi allunga il passo.

Unicredit sale ancora dopo il rally di ieri

Negli ultimi minuti Unicredit si presenta a 29,075 euro, con un vantaggio dello 0,87% e oltre 6,2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 10 milioni.

Il titolo resta sotto i riflettori all’indomani dei conti del quarto trimestre e dell’intero 2023, accolti in maniera entusiastica dal mercato.

Gli analisti di Equita SIM, in una nota diffusa oggi, evidenziano che la call di presentazione dei risultati ha fornito messaggi a loro avviso di supporto alla resilienza del business di Unicredit e sulla capacità della banca di sostenere un’elevata redditività/remunerazione, anche in un contesto di mercato meno favorevole di quello attuale.

Unicredit: gli spunti chiave dalla call

Quanto ai principali spunti, Equita SIM segnala in primis che il management si è mostrato confidente nel garantire una remunerazione annua di almeno 7,7 miliardi di euro, anche oltre il 2024.

In ogni caso, qualora la generazione di utile risultasse inferiore, Unicredit avrebbe modo di utilizzare parte del proprio eccesso di capitale per sostenere la distribuzione agli azionisti.

Anche grazie all’attività effettuata sul replicating portfolio, Unicredit ha ribadito di avere una sensitività del net interest income relativamente ridotta, con -25 punti base di riduzione dei tassi attesi avere un impatto annualizzato di 140 milioni.

Unicredit ha rafforzato il proprio target di crescita delle commissioni da 1,2 a 1,4 miliardi di euro, con la maggior parte dell’incremento attribuibile al business dei pagamenti, su cui verrà fornito un ulteriore update entro il primo trimestre di quest’anno.

Nel business assicurativo, Unicredit ha ribadito la volontà di razionalizzare le partnership in essere e di internalizzare il business Vita, con focus su Unit Linked.

Confermato il focus sul contenimento dei costi operativi, attesi in calo anno su anno e ribadito che gli overlays verranno rilasciati qualora non dovessero essere utilizzati per

fronteggiare un deterioramento dell’asset quality

Unicredit: focus su capitale/strategia di M&A

Per quanto riguarda la posizione di capitale/strategia di M&A è stato indicato che Unicredit vede ancora spazio per ottimizzazione dei RWA nei prossimi anni.

Di conseguenza la generazione di capitale continuerà ad essere più elevata della generazione di utile.

Dopo l’assemblea di aprile, la banca definirà come utilizzare l’eccesso di capitale, che potrebbe essere utilizzato per ulteriori remunerazioni e/o operazioni di M&A.

Nell’attuale contesto di mercato c’è meno pressione per l’M&A, con Unicredit che potrebbe considerare opportunità qualora si aprisse un gap valutativo.

Sul fronte della distribuzione, è stato indicato che il dividend payout potrebbe incrementare ulteriormente dall’attuale 40%.

Unicredit: Equita SIM alza stime e target price

Dopo la call, gli analisti di Equita SIM hanno alzato le loro stime di utile 2024 dell’11% a 8,2 miliardi di euro e del 6% sul 2025 a 7,5 miliardi.

La revisione delle stime 2024 è principalmente legata a maggiore net interest income, minori costi operativi e minori accantonamenti per perdite su crediti.

Sul 2025 gli analisti riflettono anche un’accelerazione sul fronte commissionale, confermando invece la stima di net interest income.

Incorporando un payout del 90% e senza assumere alcun utilizzo di eccesso di capitale, gli esperti stimano una distribuzione complessiva cumulata a valere su utile 2024-20250 superiore a 14 miliardi di euro.

Gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione “buy” su Unicredit, con un prezzo obiettivo alzato dell’11% a 34,5 euro, segnalando che il titolo continua a trattare a multipli attraenti e offre una remunerazione tra le più alte del settore.

Unicredit: GS dice buy

Anche Goldman Sachs invita ad acquistare Unicredit, con un target price a 33,3 euro, dopo la trimestrale migliore delle attese, accompagnata da una guidance per il 2024 che implica un upgrade di circa il 10% rispetto alle attese del consenso sull’utile netto.

Unicredit: Berenberg alza il target price

Lo stesso rating “buy” è stato reiterato da Berenberg, con un fair value alzato oggi da 34 a 38 euro, dopo conti e outlook migliori delle aspettative.

Gli analisti hanno alzato le stime di eps 2024-2025 nell’ordine dell’8%-12%, alla luce di una combinazione di maggiori ricavi e minori costi.

Unicredit: anche Barclays migliora fair value e stime

A rivedere la valutazione di Unicredit sono stati anche i colleghi di Barclays, cjhe hanno ribadito la raccomandazione “overweight”, a fronte di un prezzo obiettivo incrementato da 33,5 a 35,9 euro.

Sulla scia dei conti diffusi ieri, gli esperti hanno messo mano alle stime, alzando quelle di eps adjusted 2024-2026 del 7%.

Unicredit: i nuovi target di Morgan Stanley e di UBS

Bullish anche la view di Morgan Stanley che al pari di Barclays ha un rating “overweight” su Unicredit, con un target price che passa da 36 a 37,7 euro

Anche la banca USA ha messo mano alle stime, alzando quelle di utile netto del 6% con riferimento al periodo 2024-2026.

Infine, a scommettere su Unicredit è anche UBS che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un fair value aumentato da 39,8 a 42,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 46% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Parlando dei conti di Unicredit, gli analisti spiegano che sono stati un’altra dimostrazione di forza.

Anche UBS ha modificato le stime, alzando quelle di eps dell’11% per l’anno in corso e per il 2025 e dell’8% per il 2026.