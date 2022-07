Unicredit non segue gli altri bancari e il Ftse Mib: a tenere banco le indiscrezioni sull'esposizione in Russia e le ultime novità societarie.

L'andamento positivo registrato dal Ftse Mib, che sale di oltre un punto percentuale, non è di grande aiuto per Unicredit.

Unicredit risale ma con scarsa convinzione

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un ribasso di quasi tre punti percentuali, oggi ha provato a recuperare terreno, fallendo però nel suo intento.

Unicredit, dopo aver toccato un top a 9,053 euro, ha avviato un movimento a passo di gambero e ora si presenta a 8,808 euro, con un frazionale calo dello 0,23% e oltre 9,7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 22 milioni.

Unicredit non sfrutta i segnali positivi di Spread e BTP

Il titolo resta indietro rispetto al Ftse Mib e non reagisce più di tanto alle positive indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si presenta a 207,4 punti base, con un calo dello 0,48% e qualche acquisto sui BTP favorisce una riduzione dei tassi, con il rendimento del BTP a 10 anni in rosso dello 0,49% al 3,279%.

Unicredit intanto resta sotto la lente sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa.

Unicredit: rumor su opzioni per gestire l'esposizione in Russia

Secondo quanto riportato da Bloomberg, tra le opzioni che l'istituto di Piazza Gae Aulenti starebbe considerando per gestire la propria esposizione in Russia, ci sarebbe anche quella di un’uscita temporanea dal paese, attraverso una cessione della banca locale che prevedrebbe tuttavia l’opzione, a favore di Unicredit, di rientrare in possesso degli asset qualora si arrivasse a una conclusione dell’attuale crisi geopolitica.

Sebbene l’effettiva fattibilità di un’operazione di questo tipo dovrà essere verificata, secondo gli analisti di Equita SIM, la notizia conferma la volontà di Unicredit di ridurre la propria esposizione alla Russia, cercando al tempo stesso di valorizzare i propri asset.

Unicredit al vaglio di Equita SIM: buy con upside da urlo

La SIM milanese ricorda che, a seguito degli interventi effettuati nel primo trimestre di quest'anno, Unicredit ha interamente coperto la propria esposizione alla banca locale russa e un’eventuale cessione a prezzi simbolici/nazionalizzazione non comporterebbe ulteriori impatti a capitale.

Resta immutata intanto la view bullish sul titolo che secondo Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 14,1 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 59% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Unicredit: Orcel a capo del business italiano

Intanto, a catalizzare l'attenzione del mercato sono le ultime notizie, da cui si è appreso che il Cda di Unicredit ha deciso di assegnare al CEO Orcel la guida del business italiano.

Questo renderà più efficace l'allineamento tra il successo dell'Italia e quello del gruppo e consentirà di accelerare l'esecuzione del piano strategico di Unicredit.

Remo Taricani aiuterà l'AD in questa missione, assumendo il ruolo di deputy head of Italy e guidando le attività quotidiane del business sotto la supervisione del top manager.