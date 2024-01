Unicredit su con indiscrezioni e conferme positive broker

In una giornata in cui il segno meno sta avendo la meglio sui bancari, a dispetto dell’andamento leggermente positivo del Ftse Mib, spicca ancora di più l’andamento in controtendenza di Unicredit,

Unicredit in rialzo anche oggi

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri oltre un punto percentuale, si spinge ancora in avanti oggi, salendo dello 0,41% a 25,97 euro, con quasi 7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11 milioni.

Unicredit viaggia in positivo al pari di Mediobanca e al momento beneficia delle positive indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario.

Unicredit aiutato da Spread e BTP

Lo Spread BTP-Bund si restringe e cala dell’1,76% a 160,05 punti base, mentre qualche acquisto sui BTP favorisce un ribasso dei tassi, con il rendimento del titolo a 10 anni che arretra dello 0,46% al 3,792%.

Unicredit: rumor su discussioni con CNP

Intanto, a dare un certo sostegno a Unicredit sono alcune indiscrezioni di stampa, riportate in particolare da Milano Finanza, secondo cui la banca di Piazza Gae Aulenti avrebbe avviato alcune discussioni con il partner assicurativo CNP per considerarne l’acquisizione della quota nella joint-venture CNP Unicredit Vita, al fine di internalizzare le attività assicurative.

La partnership tra Unicredit e CNP è attesa scadere a fine 2024, con entrambe le parti che, come comunicato a luglio 2022, disporranno di margini di flessibilità strategica in relazione alle rispettive partecipazioni.

Sulla base del SFCR (Solvency and Financial Condition Report) 2022, CNP Unicredit Vita contava fondi proprio per 913 milioni di euro, un Solvency II in area 300% e chiuso l’esercizio con un utile di circa 90 milioni di euro.

La joint-venture è partecipata al 51% da CNP Assurances, al 45% da Unicredit e al 4% da Cardif Vita.

Gli analisti di Equita SIM, assumendo un’acquisizione al valore dei fondi propri, stimano preliminarmente che l’esborso per Unicredit potrebbe attestarsi in area 500 milioni di euro.

L’internalizzazione del business assicurativo Vita è parte della strategia di Unicredit di sviluppo delle fabbriche prodotto, incremento dei margini e aumento della componente dei ricavi a natura maggiormente “capital light”.

Gli esperti della SIM milanese ritengono quindi le indiscrezioni in corso realistiche e si aspettiamo che ulteriori novità possano emergere nel corso del 2024.

In attesa anche di sviluppi su questo fronte, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Unicredit, con una raccomandazione “buy” invariata e un prezzo obiettivo a 31 euro.

Unicredit tra i preferiti di Berenberg

A puntare senza indugio sul titolo è anche Berenberg, i cui analisti lo confermano tra i preferiti nel settore bancario a livello europeo.

Il broker consiglia di acquistare Unicredit, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 34 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 30% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti di Berenberg guardano ancora con ottimismo alle prospettive del settore bancario europeo, ritenendo che siano ancora possibili nei prossimi due anni rendimenti totali per gli azionisti nell’ordine del 30%-35%, anche in assenza di un re-rating.