Unicredit in rialzo. Rumor su esposizione a Signa

Al pari di quanto accade per gli altri protagonisti del settore bancario, la seduta odierna prosegue in rialzo anche per Unicredit, che si muove quasi in linea con il Ftse Mib.

Unicredit in rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri fermandosi a ridosso della parità, con un frazionale calo dello 0,06%, oggi risale la china.

Mentre scriviamo, Unicredit viene fotografato a 26,965 euro, con un vantaggio dell’1,09% e oltre 6 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 10 milioni.

Unicredit ignora andamento Spread e BTP

Il titolo si spinge in avanti ignorando le negative indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si allarga e al momento si presenta a 153,15 punti base, con un rialzo del 2,2%, mentre le vendite sui BTP fanno salire i tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni sale dell’1,31% al 3,797%.

Unicredit: rumor su esposizione a Signa

Intanto Unicredit è oggetto di attenzione da parte del mercato sulla scia delle indicazioni di stampa.

Secondo Milano Finanza, anche Unicredit, con i risultati del quarto trimestre del 2023, potrebbe considerare accantonamenti per far fronte all’esposizione nei confronti della società di real estate Signa.

Secondo le indiscrezioni, Unicredit sarebbe esposta a Signa per 600 milioni di euro, ma la posizione sarebbe fortemente collateralizzata.

Per Milano Finanza, gli accantonamenti potrebbero essere di qualche decina di milioni di euro.

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che nelle loro stime per il quarto trimestre del 2023, stimano accantonamenti per perdite su crediti complessivi per 640 milioni di euro, vale a dire 58 punti base.

Resta immutata intanto la view bullish di Equita SIM che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare Unicredit, con una raccomandazione “buy” appunto e un prezzo obiettivo a 31 euro.