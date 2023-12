Ftse Mib: nuovi rialzi in vista? Meglio Intesa o Unicredit?

Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito prtrading.

Il Ftse Mib ha continuato a salire nelle ultime sedute, raggiungendo vette sempre più alte. La tendenza in atto è destinata a proseguire?

A Piazza Affari il Ftse Mib rompe la soglia di prezzo intero dei 30mila punti, che era il nostro primo obiettivo, e va a sfiorare il secondo, a 30.500 punti, continuando, per ora, il famoso “rally di Natale”.

Ftse Mib: le attese per la nuova settimana

Solo sopra il massimo dello scorso mercoledì a 30.455 la slitta di babbo Natale porterà nuovi doni ai rialzisti, come indicato nella analisi della scorsa settimana.

Segnalo un livello intermedio a 30.700 punti circa, prima di un ambizioso obiettivo oltre i 31mila punti, a 31.485 punti, minimo della candela mensile di aprile 2008.

Viceversa, attenzione alla perdita dei 30.080-30.050 punti, che potrà provocare una timida correzione del Ftse Mib, con spazio sulle medie giornaliere a 12 e 24 periodi in zona 29.800-29.415 punti circa.

Sotto questi livelli potremo assistere a una eventuale accelerazione delle vendite verso i 29.275 punti e la chiusura del gap-up a 28.930 punti circa, la cui tenuta dovrebbe favorire una pronta ripresa dei corsi, pena una ulteriore caduta sul supportone settimanale intorno ai 28.660-28.555 punti.

La view su Unicredit e Intesa Sanpaolo

Unicredit e Intesa Sanpaolo offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo. Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Unicredit è in chiaro trend rialzista, con le fasi correttive che rimbalzano su supporti giornalieri e recente nuovo massimo relativo, con presente correzione sulla media a 24 giornaliera da cui si sta riprendendo, nonostante un doppio massimo decrescente in costruzione.

Infatti, i minimi e massimi crescenti caratterizzano la salita in corso, seppure dopo il massimo a 25,78 euro abbiamo assistito alla correzione sulla media a 24 daily a 24,80-24,73 euro circa, con attuale rimbalzo a 25,30 euro.

Sopra 25,30 euro si può pensare ad una nuova spinta rialzista per Unicredit, con supporti a 24,20 e 23,67 euro e resistenze a 26,80 e 28,08 euro.

Intesa Sanpaolo è in dinamica ascendente di medio periodo, caratterizzata da tre massimi e tre minimi crescenti a delimitare una chiara trendline rialzista, con recente top relativo e, sullo stacco del dividendo, relativo gap down con presente nuovo massimo non confermato nelle sedute successive.

In concreto, dopo due top sopra 2,60 euro e il triplo bottom tra 2,082-2,133 e 2,31 euro circa, ha formato un nuovo massimo relativo a 2,6845 euro, discesa in zona 2,52 euro circa con dividendo e attuale ripresa verso il nuovo massimo relativo a 2,7160 euro, con seguenti giornate inferiori in zona 2,66-2,70 euro circa.

Un nuovo impulso rialzista sarà confermato da Intesa Sanpaolo solo sopra 2,7160 euro, con supporti a 2,5960-2,5410 euro e prossime resistenze a 2,8860 e 3,0160 euro.

Sotto la lente Stellantis e Ferrari

Stellantis e Ferrari hanno aggiornato i rispettivi massimi storici. Quali le attese per le prossime sedute?

Stellantis corre sulla strada del rialzo, grazie a tre massimi e minimi crescenti, con recente accelerazione praticamente verticale a formare un massimo storico, seppur non confermato nelle presenti sedute successive.

Infatti, dopo la serie di massimi rialzisti tra 17,78 e 19,20 euro circa, ecco la recente impennata a 20,20 euro e soprattutto sul top di tutti i tempi a 21,21 euro e l’attuale fase di incertezza di breve tra 20,70 e 21,11 euro circa.

Nuovi scenari positivi si avranno per Stellantis solo sopra 21,21 euro, con supporti a 20,20 e 19,71 euro e resistenze a 22,69 e 23,84 euro, su territori inesplorati.

Ferrari romba dopo una lunga e abbastanza ampia fase laterale, verso nuovi e continui massimi storici, come spesso succede rinforzati anche da un bel gap up e da un andamento rialzista praticamente verticale.

Nel concreto, per circa sei mesi abbiamo assistito a un’altalena tra 300 e 280-262 euro circa, con recente rottura decisa del livello di prezzo intero e attuale novello storico top a 340,9 euro, seppur non confermato a 340,7 euro in chiusura.

Nuovi tentativi rialzisti per Ferrari si avranno ovviamente sopra 341 euro, con supporti a 326 e 320 euro e resistenze in area 361 e 377 euro, in territori inesplorati.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitoriamo con attenzione: BANCA GENERALI, CAMPARI, SAIPEM al rialzo, BANCO BPM, ENI e ITALGAS, al ribasso.