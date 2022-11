Unicredit è salito del 20% a ottobre ed è tornato sui massimi di fine febbraio: dopo i conti gli analisti lo vedono ancora più in alto. Fin dove può salire?

A Piazza Affari non si ferma l'ascesa di Unicredit che anche si spinge in avanti e sale per la terza giornata di fila.

Archiviata la sessione di ieri con un progresso di circa tre quarti di punto, il titolo oggi ha imboccato da subito la via di guadagni e dopo aver superato una breve fase di incertezza in mattinata, ha allungato con più decisione il passo.

Unicredit sale ancora: toccati i massimi di fine febbraio

Negli ultimi minuti Unicredit si presenta a 12,742 euro, con un vantaggio dello 0,76% e oltre 16,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 17,5 milioni.

Non più tardi di ieri il titolo ha toccato nell'intraday un top a 12,968 euro, livello di prezzo che non si vedeva dal 25 febbraio scorso.

Unicredit: +20% a ottobre. Ultima spinta viene dalla trimestrale

Unicredit sta vivendo un buon momento a Piazza Affari, tanto che a chiuso il mese di ottobre con un rialzo di ben venti punti percentuali.

Il titolo anche oggi punta a salire e si mostra più forte degli altri bancari oltre che dell'indice Ftse Mib, beneficiando ancora della spinta arrivata dai buoni conti del terzo trimestre, accompagnati da una revisione vero l'alto della guidance per il 2022.

Le indicazioni fornite dalla società sono state accolte con grande favore da varie banche d'affari che continuano a esprimersi con giudizi positivi sul titolo.

Unicredit: Intesa Sanpaolo dice buy

L'ultimo in ordine di arrivo è quello di Intesa Sanpaolo, che oggi ha ribadito la raccomandazione "buy" su Unicredit, con un prezzo obiettivo a 16,4 euro.

Anche in questo caso la conferma bullish giunge dopo la buona trimestrale della banca, che ha battuto le attese degli analisti grazie a un miglior trading income, a un costo del rischio molto basso e al maggior contributo dalla Russia.

Unicredit: DB alza il target

A puntare sul titolo è anche Deutsche Bank che proprio ieri ha rinnovato l'invito ad acquistare, ritoccando verso l'alto il prezzo obiettivo da 13,9 a 15,4 euro.

La banca tedesca ritiene che il terzo trimestre abbia offerto a Unicredit l'opportunita' di rafforzare ulteriormente il suo bilancio, fornendo le armi necessarie per affrontare una consistente contrazione del contesto macroeconomico nel 2023.

Unicredit: per Goldman Sachs può salire fino a 19,5 euro

A rivedere la valutazione del titolo in questi giorni è stata anche Goldman Sachs ch da una parte ha ribadito la raccomandazione "buy" e dall'altra ha alzato il fair value da 16,25 a 19,5 euro, valore che implica un potenziale di upside ancora molto generoso, nell'ordine di circa il 53% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Secondo gli analisti, la combinazione di un outlook migliore per il margine di interesse e il costo del rischio nel 2023 e nel 2024, da una parte premerà al rialzo sulle previsioni del consenso relative ai ricavi di Unicredit e dall'alta verso il basso sulle stime del costo del rischio.

Guardando avanti, gli analisti di Goldman Sachs si aspettano per la banca italiana un incremento di circa il 10% per il margine di interesse nel 2023 e questo si dovrebbe tradurre in un upgrade delle stime sui ricavi che a detta degli esperti dovrebbero riportare un incremento dell'1%.

Citi rivede fair value e stime

Infine, buone notizie anche da Citi che a fronte di un rating "buy" invariato, ha rivisto il prezzo obiettivo a 15 a 15,5 euro.

Una mossa quest'ultima che riflette una modifica delle stime di eps, alzate da 1,5 a 1,59 per quest'anno, da 2,11 a 2,13 euro per il prossimo e da 2,93 a 2,98 euro per il 2024.

La banca USA segnala che Unicredit è una delle top pick in Italia, evidenziando tra i punti di forza della storia di investimento in primis l'elevato rendimento del capitale, ma anche l'attenzione costante all'efficienza e al derisking.