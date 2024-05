Unicredit cala, ma il potenziale di upside è appetibile

Tra le blue chip che oggi non sono riuscite a muoversi nella stessa direzione del Ftse Mib troviamo anche Unicredit.

Unicredit cala dopo due sedute in positivo

Il titolo, dopo due giornate consecutive con il segno più e dopo aver chiuso la sessione di venerdì con un frazionale rialzo dello 0,08%, oggi ha ceduto il passo alle vendite, accusando la peggiore performance nel settore bancario.

Unicredit è stato fotografato al close a 35,88 euro, con una flessione dello 0,4% e oltre 6,7 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 9 milioni.

Unicredit: spunti dall’intervista al CEO

Il titolo non ha trovato alcun sostegno nelle dichiarazioni rilasciate dall’AD del gruppo nel weeek-end.

Nell’intervista pubblicata da Milano Finanza sabato scorso, il CEO Andrea Orcel si è concentrato principalmente sul risiko bancario in Italia e Europa, dove viene ribadita ancora una volta la complessità di fare operazioni che creino valore.

Questo alla luce di un contesto regolatorio complesso, e in assenza dell’Unione Bancaria, e di valutazioni su potenziali target che già riflettono l’appeal speculativo.

Quanto agli altri spunti emersi dall’intervista, si segnala che l’M&A tra banche può essere utile per acquisire nuove quote di mercato difficilmente ottenibili organicamente e per estrarre sinergie.

Questo richiede compatibilità dei network e sovrapposizioni non eccessive.

L’AD ha fatto sapere che Banca Monte Paschi sarebbe stata una banca complementare con Unicredit e che quest’ultima valuta operazioni di crescita inorganica in tutti i mercati in cui è presente.

In caso non venga individuato un target, Unicredit continuerà a comprare azioni, indicando come il titolo abbia ancora molto valore inespresso.

Unicredit: la view di Equita SIM e di HSBC

Dopo l’intervista rilasciata dall’AD Orcel, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la raccomandazione “buy” su Unicredit, con un prezzo obiettivo a 41 euro.

A puntare sul titolo è anche HSBC che proprio oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price alzato da 39 a 43,5 euro.

Secondo il broker, il titolo è sottovalutato e vanta un rapporto rischio/rendimento ancora interessante.

Unicredit: Morgan Stanley e Berenberg alzato il target

A rivedere la valutazione di Unicredit sono stati anche i colleghi di Berenberg, che hanno ribadito il rating “buy”, con un fair value rivisto da 38 a 44 euro.

Anche secondo gli esperti di questo broker la valutazione di Unicredit si conferma attraente, con il titolo che merita un premio sul settore rispetto all’attuale sconto del 5% a cui tratta.

Unicredit: per UBS può salire fino a 48 euro

Bullish anche la view diUBS che suggerisce l’acquisto del titolo, con un prezzo obiettivo rivisto verso l’alto da 45,5 a 48 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 34% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Dopo i conti trimestrali, la banca elvetica ha rivisto al rialzo le stime di eps del 3%-4%.