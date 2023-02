Unicredit e Intesa Sanpaolo: quale dei 2 ha più upside?

La chiusura negativa del Ftse Mib non ha condizionato l'andamento dei bancari che oggi hanno terminato gli scambi in positivo, con l'unica eccezione di Mediobanca.

Unicredit e Intesa Sanpaolo salgono ancora

Tra gli altri sono saliti anche i due big del comparto, con Unicredit che dopo il rally di oltre il 4% messo a segno ieri, ha guadagnato oggi lo 0,68% a 19,558 euro, con oltre 16,5 milioni di azioni passate di mano, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 14,7 milioni.

In luce verde anche Intesa Sanpaolo che, dopo essersi mosso in maniera più cauta ieri, con un vantaggio di oltre due punti percentuali, si è apprezzato dello 0,53% oggi, fermandosi a 2,5645 euro, con oltre 135 milioni di azioni trattate, contro la media mensile pari a circa 99 milioni.

Unicredit e Intesa Sanpaolo aiutati da Spread e BTP

Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno mostrato più forza del Ftse Mib, beneficiando delle indicazioni positive arrivate dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è calato dello 0,41% a 184,11 punti base, mentre gli acquisti sui BTP hanno favorito una flessione dei rendimenti, con quello del titolo a 10 anni in ribasso dell'1,97% al 4,308%.

KBW è bullish sulle banche italiane

Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno trovato sostegno anche nelle buone notizie giunte da KBW, i cui analisti si sono espressi in termini positivo sul settore bancario di Piazza Affari.

Il broker ritiene che i titoli del settore continueranno a trarre vantaggi dalla politica restrittiva delle Banche Centrali e in particolare della BCE.

Le attese sono così per un ulteriore miglioramento dei margini di interesse, in linea con quanto già accaduto nel corso del 2022.

Un'altra buona notizia per le banche è rappresentata dal fatto che secondo KBW lo scenario di una recessione appare poco probabile, stando almeno agli ultimi aggiornamenti dal fronte macro.

Intesa Sanpaolo promosso da KBW

Nel caso di Intesa Sanpaolo, gli analisti di KBW hanno deciso di rivedere al rialzo il giudizio da "market perform" ad "outperform", per tenere conto di una migliore prospettive per l'utile netto del gruppo.

Il prezzo obiettivo è stato incrementato da 2,64 a 3,43 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 34% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Il broker ha messo mano anche alle stime di eps che sono state riviste verso l'alto del 24% per l'anno in corso, del 19% per il prossimo e del 2% per il 2025.

Unicredit è la top pick degli analisti

Bullish anche la view su Unicredit, coperto con lo stesso rating "outperform" riservato a Intesa Sanpaolo.

Anche nel caso di Unicredit il target price è stato aumentato, con un passaggio da 20,33 a 25,9 euro, valore che offre un margine di potenziale apprezzamento di oltre il 32% in confronto ai prezzi attuali.

Al pari di quanto visto poc'anzi per Intesa Sanpaolo, anche per Unicredit le stime sono state aggiornate al rialzo, con un aumento del 40% per quest'anno, del 18% per il prossimo e del 16% per il 2025.

Da evidenziare che Unicredit è stata confermata da KBW quale top pick nel settore bancario italiano.