3 utility sotto la lente. Focus sulle ultime news

Quotidiano Energia riporta che la regione Lombardia ha avviato le gare di riassegnazione per alcune concessioni idroelettriche scadute.

Lombardia avvia gare per riassegnazioni concessioni idroelettriche

Si tratta di 2 assets rispettivamente di 19 MW a Sondrio/Como e 4 MW a Brescia ('Resio').

Equita SIM evidenzia che si tratta di assets di piccola dimensione dei quali solo quella di Resio (4MW) è controllata da A2A.

Gli analisti ritengono che l’avvio delle gare seguirebbe l’obbligo della legge concorrenza del 2022, che ne prevedeva l’avvio entro il 31 dicembre 2023 e lascerebbe comunque aperta la possibilità di modifica nel momento in cui sarà stabilito il rinnovo delle concessioni per via legislativa.

I motivi del mancato rinnovo delle concessioni idroelettriche

Il mancato rinnovo delle concessioni idroelettriche da parte del Decreto Energia (del 28 novembre, sarebbe legato alle difficoltà di negoziazione con l’Unione Europea, perché le gare erano incluse negli accordi per il PNRR.

Considerando la volontà del governo, regioni ed operatori di trovare una soluzione per il rinnovo delle concessioni, andrà valutato quali altre proposte legislative saranno trovate.

Le utility da tenere d’occhio

Secondo Equita SIM, i titoli maggiormente esposti tra le utility sono Enel, A2A ed Iren, che hanno concessioni idro parzialmente scadute (Iren ed A2A) o in scadenza al 2029.