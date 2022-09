Le utility scendono sul Ftse Mib, con l'attenzione rivolta ai messaggi dall'Energy Summit del Sole 24 Ore. Nuove tariffe Arera: batosta in arrivo.

La seduta odierna prosegue in calo per le utility che, sulla scia del ribasso accusato dal Ftse Mib, perdono terreno dopo la complessiva tenuta di ieri, quando a chiudere in rosso erano state solo Snam e Italgas.

Utility in ribasso sul Ftse Mib: Enel la peggiore

Tra le peggiori di oggi troviamo Enel e Terna che flettono dell'1,99% e dell'1,9%, mentre Hera e A2A scendono dell'1,19% e dell'1,17%, seguite da Snam e Italgas che limitano i danni a un calo rispettivamente dello 0,71% e dello 0,08%.

Utility: i messaggi forniti all’Energy summit del Sole 24 Ore

Le utility oggi sono finite nuovamente sotto i riflettori di Equita SIM, che ha diffuso una nota nella quale gli analisti hanno riportato alcuni dei messaggi forniti dalle aziende utilities all’energy summit del Sole 24 Ore.

In primis si segnala che dall’Algeria arriveranno flussi gas raddoppiati nei prossimi mesi che rimpiazzeranno gran parte del gas russo di ENI. A ciò si aggiunga che l’ulteriore crescita LNG da Egitto, Qatar, Angola, Nigeria,

Congo e Mozambico consentirà l’affrancamento dal gas Russo nel 2024-2025.

Il Governo dovrebbe lavorare alle garanzie per la liquidità bloccata nei collaterali.

La disparità con paesi che hanno già adottato misure simili falsa la concorrenza. Serve poi una separazione dei mercati, con il rafforzamento dei segnali (PPA) di lungo termine.

Dal summit è emerso che RES ed Accumuli giocano un ruolo cruciale contro il caro energia e la sicurezza energetica.

Da Terna ed ERG è stata indicata la necessità di accelerare sui tempi e di una figura forte ai nuovi ministeri.

Gli stoccaggi gas hanno raggiunto il 90% che consente di avere migliori performance nella gestione.

Dovrebbe arrivare entro fine di ottobre il via libera per il rigassificatore di Piombino.

Infine, il tetto al prezzo del gas in Europa è il principale strumento per calmierare l’aumento dei prezzi.

Utility: verso aumento bollette del 60%

Equita SIM evidenzia che nei prossimi giorni arriverà l’aggiornamento delle tariffe da Arera e le notizie sono tutt'altro che buone.

Le ipotesi circolate parlano di aumenti del 60%, con la componente energia raddoppiata.

Utility: UE in affanno sul cap al prezzo del gas

Secondo quanto riportato dai quotidiani, inoltre, l'Unione Europea sarebbe in affanno sull’approvazione del cap al tetto del gas.

Le posizioni della Commissione non sarebbero unanimi, relativamente alla possibilità che un tetto al prezzo generalizzato falsi la concorrenza tra paesi membri e a livello internazionale.

Utility: i titoli da tenere d'occhio

Secondo Equita SIM, l’eventuale mancata approvazione di un cap è un elemento negativo per il settore.

L’aumento delle bollette e dei costi energia rischia di deteriorare significativamente lo scenario economico e la qualità del credito ai clienti e l’aumento dei Bad/Debt per le società retailer.

Tra aziende più esposte al segmento vendita, a Piazza Affari si segnalano Enel, A2A, Hera, Iren e Acea.