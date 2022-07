Le utility soffrono con il sell-off dei BTP che vedono impennarsi il rendimento decennale. Focus sul piano dell''Europa per tagliare i consumi energetici.

Sulla scia della negativa intonazione del Ftse Mib, che pure ha risalito la china dai minimi intraday, più che dimezzando le perdite della mattinata, prosegue in rosso la seduta delle utility.

Utility male sul Ftse Mib: Enel la più colpita dai sell

Ad aver la peggio nel comparto è Enel che scende più del Ftse Mib e cede il 2,94%, seguito a poca distanza da Italgas che cala del 2,09%.

Si difendono meglio Snam e Terna, con un flessione rispettivamente dell'1,34% e dello 0,82%, e ancor più Hera e A2A che limitano le perdite a un frazionale 0,08% e 0,04%.

A pesare sull'andamento odierno delle utility non è solo il calo del Ftse Mib, ma anche e soprattuto i pessimi segnali dal mercato obbligazionario.

Utility zavorrate dall'affondo dei BTP. Spread in rally

Lo Spread BTP-Bund spicca il volo e mostra un rally del 7,17% a 236,3 punti base e le vendite colpiscono in maniera decisa i BTP che vedono il rendimento del decennale scattare in avanti del 5,05% al 3,62%.

Un'indicazione quest'ultima che pesa e non poco sulle utility, visto che queste ultime risentono negativamente dei tassi in salita, visto il loro elevato indebitamento.

Utility: focus UE su stoccaggi

Le utility intanto finiscono sotto la lente sulla scia delle ultime novità arrivate dall'Unione Europea.

La domanda gas rappresenta il 24% dei consumi energetici europei e l’import dalla Russia circa il 10% del totale.

L'Unione Europea sottolinea che in base ad una simulazione, l’interruzione dei flussi gas dalla Russia da luglio non permetterebbe di avere stoccaggi pieni all’80% a novembre, ma fra il 65-71%.

Senza alcuna misura di contenimento dei consumi, gli stoccaggi sarebbero vuoti a marzo 2023, non lasciando buffer alla "gas season" 2023-2024, ricordando che l'Unione Europea stima stoccaggi ad ottobre 2023 fra il 41% e il 56%.

Senza uno sforzo di riduzione della domanda i rischi sarebbero quindi significativi, tanto che secondo l'Unione Europea ci sarebbe un incremento dei costi del gas del 33% che porterebbero ad un impatto negativo sul PIL dello 0,6-1%, ma si salirebbe allo 0,9%-1.5% in caso di inverno freddo.

Con azioni di significativa riduzione dei consumi l’impatto sarebbe più contenuto tra lo 0,4% e lo 0,6% in termini di PIL.

Utility: UE propone tagli dei consumi del 15%

L'Unione Europea propone un’immediata riduzione volontaria dei consumi da parte degli Stati membri, nell'ordine del 15% da attuare nei prossimi 8 mesi.

I singoli Stati dovrebbero quindi promuovere la riduzione dei consumi gas ed elettrici da parte dei consumatori, incluse le categorie protette, quali famiglie, ospedali, etc., e promuovere riduzioni volontarie.

Se la situazione si deteriora, l'Unione Europea può attuare lo stato di emergenza e stabilire riduzioni vincolanti per tutti gli Stati membri.

La Commissione UE ha inoltre sottolineato che in situazioni di emergenza e di tagli mirati dei consumi si potrebbero introdurre anche prezzi amministrati del gas per coprire i periodi di emergenza dichiarati dall’Unione Europea stessa.

Il Sole 24 Ore sottolinea che il provvedimento deve ora essere approvato dal Consiglio e sarà discusso dai ministri dell’Energia il 26 luglio.

Utility: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, la riduzione dei consumi di gas è fondamentale in questa fase di incertezza sulla supply dalla Russia, per ridurre la pressione sui prezzi di mercato del gas e non arrivare ad una situazione di shortage peggiore nell’inverno 2023-2024.