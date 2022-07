La seduta odierna si è conclusa in positivo per le utility, con l'unica eccezione di Snam che è sceso in controtendenza dello 0,42%.

Utility in rialzo tranne Snam. In rally il decennale dei BTP

Si è fermato a ridosso della parità terna, con un frazionale rialzo dello 0,03%, preceduto da Italgas che ha guadagnato lo 0,27%, mentre Hera ha portato a casa un progresso dell'1,12%.

Ad avere la meglio sono stati Enel e A2A che hanno messo a segno un progresso rispettivamente dell'1,68% e dell'1,92%.

Le utility hanno guadagnato terreno malgrado le forti tensioni sui BTP che sono stati inondati dalle vendite, tanto che il rendimento del decennale è volato del 4,93% al 3,365%.

Utility: confermato inserimento gas e nucleare nella tassonomia

Come emerso nei mesi scorsi, il Parlamento Europeo ha approvato l’inserimento transitorio di gas e nucleare nella tassonomia.

In particolare, per il gas, i limiti saranno comunque stringenti in termini di emissioni per impianto, allo scopo di favorire solo gli assets di più recentissima generazione.

L’intenzione dell’Unione Europea di procedere su questo fronte era già nota da diversi mesi.

Tra le società italiane, Snam, Italgas e Ascopiave ne traggono beneficio per gli investimenti nelle reti di trasporto, che potranno avere quindi condizioni più favorevoli considerate le migliori condizioni di finanziamento.

Sul fronte delle forniture gas, la presidente della commissione dell'Unione Europa ha annunciato che il piano di emergenza per fronteggiare il progressivo calo delle forniture da Mosca verrà preparato il 20 di luglio, con possibili meccanismi di solidarietà tra i paesi membri ed interventi su stoccaggi comunitari, acquisti accentrati e qualche indicazione sul price cap che nello specifico verrà comunque deciso a settembre/ottobre.

Utility: Gse pronto ad acquistare le maggiori produzioni di gas nazionale

In Italia il Gse, ossia il Gestore Servizi Energetici, ha avviato il tender per acquisire dalle società E&P nazionali quote aggiuntive di produzione gas, 2-2,5 miliardi di metri cubi annui in aggiunta agli attuali 3 miliardi, attraverso procedure di gara e con lo scopo di fornire una riserva di gas a prezzi ragionevoli per energivori.

Equita SIM evidenzia che, anche se per quote non rilevanti, pari al 2%-3% dei fabbisogni, il GSE rappresenta un competitor per gli operatori di settore, vale a dire per Enel , A2A, Iren, Hera e Acea.

Utility: quali effetti dalla nazionalizzazione di EDF?

La stessa SIM milanese richiama l'attenzione sulle ultime novità arrivate dalla Francia.

Durante l’assemblea del parlamento, il primo ministro francese, Elisabeth Borne, ha annunciato l’intenzione del governo di nazionalizzare Electricite de France (Edf).

Il gruppo, in Italia presente con Edison, è uno dei cardini del sistema energetico francese ed è già controllato dallo Stato per l’84%.

La nazionalizzazione segue il processo avviato dal Governo Francese negli ultimi mesi, con i cap ai prezzi energetici imposti dal Governo, con impatti economici significativi sul bilancio della controllata, e gli ingenti investimenti necessari per proseguire sulla strada del nucleare per l’indipendenza dal gas nei prossimi decenni.

Equita SIM spiega che il delisting di EDF potrebbe comportare una redistribuzione dei flussi di investimento sugli altri titoli del settore quotati in Europa, tra i quali ENEL, anche in ragione del re-balancing negli indici di riferimento. Non stimiamo tuttavia effetti significativi.