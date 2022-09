Sulla scia del progressivo peggioramento del Ftse Mib, che tocca nuovi minimi di seduta, si appesantisce strada facendo anche il bilancio delle utility.

Utility in rosso sul Ftse Mib: Hera sotto schiaffo

Ad avere la peggio è Hera che lascia sul parterre il 5,34%, seguita da A2A e Italgas che flettono dell'1,5% e dell'1,46%, mentre Snam ed Enel viaggiano in calo dell'1,18% e dell'1,15%, seguiti a distanza da Terna che si difende meglio degli altri con un ribasso più contenuto dello 0,59%.

Le utility restano sorvegliate speciali per via del tema del caro energia e delle possibili implicazioni che ciò può avere su vari fronti.

Utility: rischi sui derivati

Un articolo del Financial Times sottolinea i rischi sui derivati per le utilities. Kristian Ruby, segretario generale di Eurelectric, che rappresenta più di 3.500 utilities europee, ha sottolineato che l’incremento delle garanzie dovute dai produttori di energia elettrica è un rischio preoccupante.

Il Financial Times sottolinea che il Nasdaq, che gestisce i mercati elettrici in Nord Europa, ha apprezzato l’intervento di Svezia e Finlandia che hanno introdotto garanzie governative per favorire la liquidità dei mercati.

Tuttavia, le regole sui mercati del trading di energia a livello UE sarebbero più stringenti ed includerebbero una più limitata gamma di assets utilizzabili come garanzie.

A2A al momento non avrebbe problemi

Equita SIM evidenzia che il presidente di A2A, Marco Patuano, ha sottolineato che la società non ha un problema di liquidità al momento, perché il business è diversificato, ma sono aumentati i requisiti di cash collateral per le proprie attività. La società non avrebbe perdite di bilancio, ma si riducono le risorse disponibili.

Utility: focus su tassa extra profitti

Secondo Kristian Ruby sarebbero necessarie delle misure per alleggerire delle norme collaterali da parte dell'Unione Europa per evitare rischi, come avvenuto con la crisi Lehman Brothers.

Anche gli interventi in tema di tassa sugli extra profitti da parte dei governi sarebbero un problema, considerando che le società del settore sarebbero già sotto pressione per il fatto che le famiglie e le imprese potrebbero non essere in grado di pagare le bollette.

Secondo Equita SIM, andrà verificato quindi cosa decideranno i ministri dell’energia UE il prossimo 9 settembre sull’adozione di misure di emergenza anche sul tema dei collaterali.