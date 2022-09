Al termine di una giornata che si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto a Piazza Affari, che ha visto il Ftse Mib fermarsi a ridosso della parità con un frazionale rialzo dello 0,04%, è ben più positivo il bilancio per le utility.

Utility in buon rialzo sul Ftse Mib

Dopo essere stata la peggiore del comparto ieri, Hera ha avuto la meglio oggi, mettendo a segno un rialzo del 2,69% e occupando la seconda posizione nel paniere delle blue chip.

Bene anche Enel che è salito dell'1,53%, seguito da Italgas che si è apprezzato dello 0,88%, mentre si sono mossi di pari passo A2A e Snam, con un vantaggio dello 0,69% e dello 0,62%, lasciando più indietro Terna che si è accontentato di un progresso più contenuto dello 0,34%.

Utility: previste installazioni rinnovabili per 8 GW nel piano Cingolani

Le utility continuano ad occupare la scena sulla scia delle ultime novità arrivate dal fronte politico.

Come riportato dal Corriere della Sera, nel piano Cingolani, che porta il nome dell'attuale Ministro della transizione ecologia, sono previste installazioni Rinnovabili per 8GW di capacità annua.

Secondo i dati GSE delle aste per il prossimo anno, la crescita di capacità potrebbe essere intorno ai 9GW.

Equita SIM parla di indicazioni positive per le società attive nel settore delle rinnovabili che, al di la degli interventi regolatori che limitano gli extraprofitti, stanno in realtà acquisendo maggior valore strategico.

Questo sia in termini di potenziale di crescita della capacità installata, sia in termini di maggior valore degli assets esistenti grazie ai prezzi energia "higher for longer".

Gli analisti di Equita SIM ricordano che tra le società più esposte in Italia ci sono Enel, A2A, Erg, Alerion ed Iren.

Utility: approvato piano di risparmio gas per l'inverno. Cosa prevede?

Il piano di risparmio gas approvato ieri dal Governo italiano non presenta sostanziali scostamenti dalle anticipazioni fornite nelle scorse settimane.

Il piano di emergenza energetica messo a punto dall'Italia è in linea con le raccomandazioni europee che prevedono risparmi per il 15% dei consumi nel Vecchio Continente, in Italia per il 7%, considerando il livello di stoccaggi raggiunto.

Come riportato dal Sole 24 Ore, il piano prevede un primo taglio di 5,3 miliardi di metri cubi di gas, da qui a fine marzo, mettendo insieme i risparmi garantiti dalla massimizzazione delle 7 centrali a carbone e olio esistenti, già attivo e che consente di ridurre di 1,8 miliardi di metri il fabbisogno di gas.

A ciò si aggiungono i risparmi assicurati da un mix di misure di contenimento del riscaldamento invernale tra abitazioni private, commercio e uffici, ma senza toccare ospedali e simili.

Nel dettaglio il piano prevede l'abbassamento di un grado di temperatura, riduzione di 15 giorni per il periodo di accensione e di un’ora per quello giornaliero.

A questi si potrebbero aggiungere ulteriori economie chiedendo un contributo anche alle imprese e stimolando misure comportamentali a costo zero, la cui efficacia, in termini di minori consumi di gas è di possibili ulteriori 2,9 miliari di metri cubi di risparmi.

Il ministro Cingolani ha sottolineato che in caso di stop totale dei flussi di gas dalla Russia, sarà richiesta una maggiore riduzione dei consumi al retail, con abbassamento della temperatura di 2 gradi, e qualche riduzione anche alle imprese, portando i risparmi di gas a 8 miliardi di metri cubi, cioè il 15% dei consumi complessivi.

Attualmente il piano non è attivo, anche considerando oltre l'80% di riempimento stoccaggi che dovrebbe consentire autonomia in condizioni invernali normali.