Le utility finiscono sotto pressione per via della salita dei tassi dei BTP, ma arrivano buone notizie dal Governo su vari fronti. Ecco le ultime notizie.

Brutta giornata oggi per le utility che più di altre blue chips hanno risentito dell'incertezza del mercato, amplificando in negativo il movimento, peraltro molto contenuto, del Ftse Mib.

Utility sotto scacco: Enel la migliore, Terna la peggiore

La maglia nera è indossata da Snam che lascia sul parterre il 3,1% del suo valore, seguito da Terna ed Hera che arretrano del 2,39% e del 2,02%.

A poca distanza troviamo A2A e Italgas, con un rosso dell'1,79% e dell'1,57%, mentre si difende meglio Enel che limita le perdite allo 0,6%.

Utility penalizzate da andamento BTP e Spread

Le utility oggi pagano pegno alle ulteriori tensioni che si registrano sul mercato obbligazionario, con lo Spread BTP-Bund in ascesa del 2,14% a 167,2 punti base, a poca distanza dai massimi intraday.

A penalizzare maggiormente le utility è l'andamento dei BTP, colpiti dalle vendite, con il rendimento del decennale che balza in avanti del 2,87% al 2,581%.

Le utility intanto finiscono sotto la lente sulla scia di un'intervista riportata dalla Stampa al Ministro della transizione ecologica.

Utility: Cingolani, a breve possibili stop acquisto gas russo

Secondo Roberto Cingolani, a breve dovremmo interrompere le forniture di gas dalla Russia, che stiamo finanziando con 1 miliardo di euro al giorno.

Non è da escludere un embargo totale del gas russo. Secondo il ministro, l’Italia sarà in grado di essere totalmente indipendente entro 18 mesi grazie a un mix di fattori.

Il riferimento è ai nuovi contratti con fornitori in Medio Oriente, Africa e America del Nord, ma anche all'aumento della capacità del TAP per ricevere più gas dall’Azerbaijan.

A ciò si aggiunge l'uso dei rigasificatori galleggianti e il potenziamento dei 3 esistenti entro 12 mesi, unitamente all'aumento della produzione nazionale, al riempimento degli stoccaggi e all'accelerazione sul fronte rinnovabili attraverso le facilitazioni autorizzative, inclusa la piena liberalizzazione del mercato degli impianti solari fino a 200kw su edifici.

Utility: indicazioni positive. I titoli da tenere d'occhio

Per gli analisti di Equita SIM si tratta di indicazioni positive, in particolare per il segmento rinnovabili e quindi per titoli come Erg, Alerion, Enel, A2A, Iren e Terna.

Gli analisti affermano ciò, considerati i prezzi elettrici più elevati più a lungo per tutta la fase di riassestamento del mercato, che richiederà qualche anno. e per l’aumento degli investimenti rinnovabili per incrementare l’indipendenza energetica.

Nel breve le interruzioni di gas avranno invece effetti negativi sul mercato retail, quindi per Enel e le municipalizzate, alla luce della contrazione dei margini per l’impossibilità di trasferire tutto l’aumento ai clienti finali (effetto comunque transitorio) e per gli interventi regolatori.

Utility: nuovi interventi Governo su bollette e Superbonus

Intanto, a mantenere alta l'attenzione sulle utility di Piazza Affari sono anche le notizie che arrivano da altri fronti.

Il Corriere della Sera riporta qualche indicazione sul decreto allo studio del Governo, con gli interventi su accise, bollette, benzina e superbonus.

Non ci sono molti dettagli, ma solo l’indicazione generica sulla possibilità di ulteriori interventi per la riduzione delle bollette a famiglie ed imprese, con i provvedimenti attuali in scadenza a giugno, e la possibilità di estendere le scadenze per il superbonus sulle ristrutturazioni edilizie.

Secondo gli analisti di Equita SIM, considerati i prezzi elevati, ulteriori interventi in bolletta sono inevitabili.

Positiva invece la possibile estensione dei termini del Superbonus, con le utilities tra le maggiori beneficiarie dei contratti di ristrutturazione chiavi in mano negli ultimi 6-9 mesi.