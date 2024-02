Utility in positivo. News proroga concessioni idroelettriche

Le utility hanno chiuso gli scambi in salita, con l’attenzione rivolta alle indicazioni che giungono dalla stampa.

La chiusura poco mossa del Ftse Mib non ha impedito alle utility di guadagnare terreno.

Utility in positivo sul Ftse Mib

A rimanere più indietro delle altre è stata ERG, con un frazionale rialzo dello 0,08%, in linea con l’andamento del Ftse Mib, mentre Enel e Italgas sono saliti dello 0,72% e dello 0,87%.

Si sono mosse di pari passo Snam e Terna, che hanno guadagnato l’1,08% e l’1,1%, mentre A2A e Hera si sono apprezzate dell’1,46% e dell’1,7%.

Le utility sono state oggetto di attenzione da parte del mercato sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Utility: rumor su proroga concessioni idroelettriche

Secondo Quotidiano Energia, dopo aver ritirato un emendamento al Decreto Legge Millaproroghe, la Lega ha presentato alla Camera un Ordine del Giorno sulle concessioni idroelettriche.

Il partito guidato da Matteo Salvini, chiede al Governo reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione Europea e che le Regioni, a fronte di piani d’investimento, potessero prorogare le concessioni scadute.

Gli impegni richiesti al Governo, che non hanno carattere vincolante, erano due e cioè l’impegno ad attivarsi con l’Unione europea per ridurre le differenze di trattamento sul tema delle concessioni idroelettriche nei diversi paesi ed affermare il principio di reciprocità.

Il secondo impegno è quello di introdurre la facoltà per le regioni di rideterminare in aumento la durata delle concessioni idroelettriche di grande derivazione (anche per quelle scadute) a favore dei titolari delle stesse che presentino un piano di investimenti.

Il governo, rappresentato dalla sottosegretaria al Mef. Savino, ha espresso parere contrario sulla seconda parte dell’ordine del giorno e cioè sull’impegno ad attribuire alle regioni la facoltà di prorogare le concessioni idroelettriche.

E’ stato invece accolto l’impegno alla reciprocità con gli altri paesi dell’Unione Europera.

Inoltre, non sarebbe stato inserito nel decreto Milleproroghe un emendamento per il rinvio di 12 mesi dell’avvio delle gare sulle concessioni scadute da parte delle regioni.

Le difficoltà sulla proroga delle concessioni sembra derivare dalle negoziazioni con l’Unione Europea e il fatto che l’impegno del governo fosse legato al pagamento delle rate del PNRR.

La novità è che il governo non abbia preso l’impegno (non vincolante) ad assicurare una proroga delle concessioni idroelettriche.

Utility: 3 titoli da tenere d’occhio secondo Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, sarà quindi importante verificare quali saranno le negoziazioni con l’Unione Europea e se le gare sulle maggiori concessioni saranno avviate.

La proroga delle concessioni idroelettriche è un tema importante per le società del settore assicurando visibilità sulla gestione degli assets.

Le società più esposte sono A2A (700 MW di capacità con concessione scaduta e 1.2 GW in scadenza nel 2029), Iren (100 MW di capacità con concessione scaduta e 590 MW al 2029) ed Enel (13 GW in scadenza nel 2029).