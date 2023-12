Utility: forte ripresa dei consumi elettrici a novembre

La seduta odierna si è conclusa due velocità per le utility, che non sono state in grado di muoversi tutte lungo la stessa direzione di marcia sul Ftse Mib.

Utility contrastate

A indossare la maglia rosa è stata Erg che ha guadagnato il 2,29%, mettendo a segno la migliore performance nel paniere delle blue chip.

In positivo anche Terna ed Enel, saliti rispettivamente dello 0,53% e dello 0,09%, mentre Italgas è sceso dello 0,1%, seguito da Snam ed Hera, in calo rispettivamente dello 0,45% e dello 0,66%.

Ad avere la peggio nel settore è stata A2A che ha riportato un calo dell’1,01%, occupando la penultima posizione nel paniere delle blue chip.

Utility poco aiutate dai BTP

Non tutte le utility hanno beneficiato delle positive indicazioni arrivate dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si è contratto ed è sceso dello 0,78% a 161,53 punti base, mentre qualche acquisto sui BTP ha favorito un calo dei tassi, con il rendimento del titolo a 10 anni sceso dello 0,33% al 3,571%.

Andamento consumi elettrici a novembre. Bene idro ed eolico

Dal consueto rapporto mensile di Terna, si evidenzia una ripresa dei consumi elettrici nel mese di novembre con un +1,4% anno su anno di crescita, a parità di giorni lavorativi e con temperature sostanzialmente stabili rispetto al 2022.

Molto forti le produzioni idroelettriche ed eolicche, con un rialzo rispettivamente dell’86,6% e del 51,9%, con basso incremento della capacità installata a +3.5% a livello nazionale.

Positive anche le produzioni fotovoltaiche a +28,1%, anche grazie al +15% di incremento della capacità installata nazionale).

In discesa le produzioni termiche a -21,8% anno su anno, grazie all’incremento dell’output rinnovabile che raggiunge il 43% della produzione netta al consumo.

La domanda complessiva di energia rimane comunque negativa da inizio anno con un –2,8% anno su anno cumulato da inizio 2023 , impattata dall’incidenza delle misure di risparmio post crisi energetica.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l’andamento di novembre fornisce indicazioni positive soprattutto per i produttori Idroelettrici, quali Enel, A2A e Iren. Positiva anche l’indicazione sull’andamento delle produzioni eoliche, segnalando Erg e Alerion quali maggiori player esposti.

Novembre e dicembre sono infatti 2 mesi molto importanti per il contributo ai risultati annui, rappresentando il 20% circa delle produzioni complessive nell’anno