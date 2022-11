A dispetto della chiusura positiva del Ftse Mib, le utility oggi non sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione.

Utility a due velocità sul Ftse Mib

Ad avere la meglio è stata A2A con un rialzo del 2,64%, seguito da Enel che è salito dello 0,76%, mentre si è fermata sulla parità Hera.

In calo dell'1,89% Italgas, ma ad avere la peggio sono state Snam e Terna che hanno accusato un ribasso rispettivamente del 3,27% e del 3,34%.

Le utility oggi hanno imboccato sentieri diversi, condizionate anche dai segnali negativi arrivati dal mercato obbligazionario.

Utility contrastate con Spread e tassi BTP in risalita

Lo Spread BTP-Bund è tornato a salire dopo il netto calo di ieri e si è fermato a 204,46 punti base, con un rialzo del 2,3%.

Male i BTP che hanno prestato il fianco ad alcune prese di profitto dopo la corsa della vigilia, tanto che il rendimento del decennale è balzato del 2,9% al 4,206%.

Le utility intanto son rimaste sotto la lente dopo che ieri l'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha approvato una serie di misure contro il caro energia.

Governo approva misure contro caro energia: ecco quali

Equita SIM evidenzia che l’impianto degli interventi del Governo è sostanzialmente in linea con le anticipazioni dei giorni scorsi.

Tra le misure approvate gli analisti segnalano l'estensione dei crediti di imposta per le imprese energivore, gasivore ed altre aziende fino alla fine di dicembre.

Da segnalare gli sconti sui carburanti, con la sospensione delle accise e la riduzione dell’IVA al 5% sul gas sempre a fine dicembre.

Nel DL Aiuti quater è contenuta anche l'estensione della norma sullo sblocca trivelle, il cui gas aggiuntivo sarà destinato alle aziende energivore a prezzo calmierato.

Utility: focus sulle novità dal Governo

Tra le novità si segnala in primis la maggiore definizione per le rateizzazione delle bollette.

Potranno essere chieste rateizzazioni solo per l’importo eccedente i costi energetici misurati nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2021.

L’eccedenza di costo può essere rateizzata fino a 48 mesi, a tassi calmierati e con il divieto di distribuzione di dividendi per le aziende.

Sulle rateizzazioni è prevista la garanzia Sace ed in caso di 2 rate di insolvenza il beneficio decadrà.

Tra le novità da notare che è stato prorogato di 1 anno, a gennaio 2024, il termine per la cancellazione della tutela gas, in linea con l’elettrico.

Il commento di Equita SIM

Tra le misure, secondo gli analisti sono positive le decisioni sulle rateizzazioni che limitano l’importo all’eccedenza di costo e a non a tutto il valore della bolletta, con la garanzia Sace e la possibilità di agire già sul recupero del credito dopo 2 insoluti.

Complessivamente l’impianto non comporta quindi rischi per il sistema utilities e a detta di Equita SIM resta da verificare la prossima finanziaria per il 2023, per la quale il rischio maggiore è la possibilità di modifica della norma sugli extraprofitti.