La conclusione positiva registrata oggi dal Ftse Mib, non è stata di grande aiuti per le utility, o almeno non per tutte, visto l'andamento a due velocità delle stesse.

Utility a due velocità: Enel la peggiore

A salire più delle altre è stata Snam che ha guadagnato l'1,61%, mostrando più forza anche del Ftse Mib, al pari di Italgas e Terna che sono salite rispettivamente dell'1,42% e dell'1,29%.

Più cauta Hera che si è accontentata di un rialzo dello 0,66%, riuscendo comunque a fare meglio di A2A che è scesa dello 0,44%, ma ad avere la peggio è stata Enel che ha accusato la peggiore performance nell'intero paniere del Ftse Mib, con un calo dello 0,99%.

Utility: Olanda, Austria e Germania dubbiose su cap gas

Le utility continuano a rimanere sotto la lente in attesa di novità sul fronte dell'annosa questione di un cap al prezzo del gas a livello europeo.

Secondo il Sole 24 Ore, Olanda, Austria e Germania rimangono dubbiose sull’ipotesi di introdurre meccanismi che impattino sul mercato del gas.

La vera soluzione è investire in rinnovabili, secondo Von der Layern, ma non tutti i paesi hanno le risorse finanziarie per affrontare la crisi e quindi andrebbe accelerato, potenziato e reso più efficace il sistema REPowerEU.

Il Sole 24 Ore sottolinea che i prestiti inutilizzati ammontano a 225 miliardi di euro, ma la Spagna avrebbe intenzione di richiedere l’utilizzo fino a 84 miliardi di euro per il Fondo di ripresa.

La Germania starebbe dibattendo della possibilità di creare nuovo debito comune, mentre l’Olanda sarebbe ancora fredda sul tema.

Il price cap sul gas è stato lo strumento al centro del dibattito fra i leader di mercato di oggi: la Germania teme che il cap riduca i flussi di gas verso l'Union Europea, mentre l’Olanda ritiene che visto l’elevato livello degli stoccaggi non serva un cap sui prezzi in questo momento.

Draghi insisterà su introduzione tetto a prezzo gas

Dall’altro lato, secondo Repubblica, il premier uscente, Mario Draghi, appoggiato dalla Francia ed altri 15 paesi, insisterà sull’introduzione del cap al prezzo del gas e sulla possibilità di emettere nuovi prestiti UE per i paesi in difficoltà.

Secondo Repubblica domani ci sarà un incontro Draghi-Sholz sul tema, ma il rischio di uno stop da parte della Germania è reale.

Utility: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il focus di breve termine sia la riduzione delle bollette per famiglie ed imprese.

L’introduzione di un meccanismo per ridurre il prezzo del gas e misure di solidarietà sul debito a livello europe sono molto importanti per evitare rischi di credito dei retailer energetici, tra cui Enel, A2A, Hera, Iren e Acea.