Sulla scia dell'andamento negativo del Ftse Mib, che dopo aver provato a spingersi in avanti è tornato sui suoi passi ed è scivolato in rosso, anche le utility perdono terreno, vivendo una seduta speculare a quella della vigilia.

Utility in rosso sul Ftse Mib. Si difende meglio Snam

Ad avere la peggio Hera che occupa una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip, con un calo dell'1,9%, seguito da Enel che scende dell'1,3%.

A poca distanza troviamo Italgas e A2A che viaggiano in calo dell'1,18% e dell'1,15%, insieme ad A2A che arretra dell'1,07%, mentre si difende meglio degli altri Snam con un ribasso più contenuto dello 0,56%.

Utility: le richieste di Elettricità Futura al Governo

Le utility continuano a rimanere al centro dell'attenzione sulla scia delle novità e delle indiscrezioni che giungono da più parti.

L’associazione delle imprese elettriche italiane, Elettricità Futura, ha chiesto al Governo di rivedere alcune norme del decreto e di aprire un tavolo di confronto.

Secondo Elettricità Futura, la proroga del cap sui prezzi delle rinnovabili impatterà le prospettive del settore, mentre la mancata applicazione della possibilità di revisione dei contratti di fornitura di energia comporterà un elevato rischio di fallimento per diversi operatori.

Utility: da monitorare A2A. Ecco perchè

Quest’ultima misura dovrebbe impattare in particolare i retailers di minori dimensioni e questi gli analisti di Equita SIM segnalano che A2A ha già rivisto l’80% dei contratti a prezzo fisso.

L’estensione del cap sull’idroelettrico e le rinnovabili sul primo semestre del 2023 avrebbe impatti negativi sulle stime di A2A e leggermente superiori rispetto al 2022, in ragione dei contratti di copertura già scaduti e rinnovati a prezzi superiori ai cap (60-66€/MWh) per le altre società.

A detta di Equita SIM, bisognerà verificare il livello del cap che sarà introdotto.

Utility: rumor su mossa Governo

Inoltre, secondo il Sole 24 Ore, il Governo inserirà la possibilità alle società del settore energetico di pagare il contributo straordinario del 25% sugli extraprofitti entro il 31 agosto. Il decreto dovrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale questa sera.

Utility: UE approva decreto per incentivi al biometano in Italia

Per Equita SIM è positiva l’approvazione da parte dell'Unione Europea degli incentivi proposti dall’Italia e finanziati con il Pnrr, per sostenere la costruzione di impianti di biometano.

Dopo l’approvazione da parte del Ministro per la transizione Ecologica, l’iter prevede la registrazione da parte della Corte dei Conti entro il termine di 60 giorni.

Secondo Quotidiano Energia, sarebbe stato approvato nel frattempo un secondo decreto da parte del Ministero della transizione ecologia che proroga fino a dicembre 2023 l’attuale sistema di incentivi per il biometano per gli impianti in costruzione.

In tutto saranno incentivati 2,3 miliardi di metri cubi di biometano più l’eventuale completamento della capacità di cui al precedente Decreto Ministeriale ora prorogato a fine 2023: 1,7 miliardi di euro di incentivi per coprire fino al 40% dell’investimento di costruzione.

Utility: buone notizie per Snam

Per gli analisti di Equita SIM Si tratta di una notizia positiva per Snam, che ha nel piano industriale 850 milioni di euro di investimenti in biometano al 2025 e per A2A, Hera ed Iren che hanno investimenti di sviluppo nel Biometano nei propri piani strategici.