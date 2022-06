Le utility hanno chiuso ancora in rosso, con l'unica eccezione di Terna: quali impatti dalle riduzioni dei flussi di gas dalla Russia? I titoli da monitorare.

Tra le blue chips che oggi sono riuscite a difendersi meglio del Ftse Mib troviamo anche le utility.

Utility in rosso sul Ftse Mib: sale solo Terna

Solo una è stata in grado di muoversi in controtendenza e si tratta di Terna che è salita dello 0,24% a 7,384 euro.

Diversa la conclusione di Snam che è sceso dell'1,51%, insieme a Italgas che ha ceduto l'1,47% e anche Enel ed Hera si sono mosse di pari passo, calando del 2,81% e del 2,83% e lasciando leggermente più indietro A2A che ha accusato una flessione del 3,03%.

Utility meglio del Ftse Mib, grazie alla calma dei BTP

Le utility oggi non hanno evitato il segno meno, risentendo della pessima intonazione del Ftse Mib, mentre non hanno ricevuto particolari contraccolpi dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund ha continuato a calare, fermandosi a 215,9 punti base, con un ribasso del 3,79%, mentre si sono mostrati più incerti i BTP, con il rendimento del decennale fotografato al close al 3,89%, con un frazionale rialzo dello 0,08%.

Utility: tagliato il 15% dei volumi di gas dalla Russia

Le utility intanto oggi sono rimaste sotto la lente dopo che si è concretizzato ieri l’effetto dell’annuncio delle riduzioni dei flussi gas dalla Russia verso l’Europa, con un taglio delle consegne all’Italia, verso ENI, del 15% dei volumi complessivi.

Equita SIM spiega che il taglio non ha effetti diretti sulle consegne, poiché i minori volumi consegnati sono compensati dalle fonti di approvvigionamento alterative.

Le riduzioni hanno tuttavia effetto negativo in termini di rischio percepito sul mercato energetico e in termini di maggiori prezzi del gas che ieri ha registrato rimbalzi significativi sulle piattaforme Europee.

Aumento prezzi gas: effetti positivi e negativi. Per quali titoli?

Come già verificato nei mesi scorsi, l’aumento repentino dei prezzi gas ha un effetto di breve termine negativo per gli operatori retail, si pensi a Enel, A2A, Iren ed Hera, che nel caso di hedging non completo sulle forniture precontrattualizzate,vedono aumentare i costi di approvvigionamento e la riduzione dei margini.

L’aumento dei prezzi ha invece un effetto di medio-lungo termine positivo per le rinnovabili, quindi si guarda a Enel, A2A, Erg, Alerion e Iren, considerando il prezzo strutturalmente più elevato dell’energia che migliora gli economics degli impianti, e la strategicità degli investimenti nel settore.