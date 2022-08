Le utility hanno guadagnato terreno più del Ftse Mib, ignorando le indicazioni di stampa sulle mosse del Governo. Cosa bolle in pentola?

Avvio di settimana positivo per le utility che oggi, sfruttando la buona impostazione del Ftse Mib, hanno terminato gli scambi in salita.

Utility in rialzo più del Ftse Mib. Resta indietro solo Snam

Si sono mossi quasi di pari passo A2A ed Hera, che hanno guadagnato rispettivamente l'1,69% e l'1,67%, tallonati da Enel che ha portato a casa un progresso dell'1,64%.

Meno forte la performance di Italgas che si è presentato al close in salita dello 0,82%, mentre Snam è rimasto pùi indietro e si è accontentato di un rialzo ben più contenuto dello 0,24%.

Le utility, a parte Snam, hanno mostrato tutte maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib, snobbando le indicazioni riportate dalla stampa.

Utility: incasso extra profitti inferiore alle attese. Interviene l'AdE

Il Sole 24 Ore sottolinea che la prima rata della tassa sugli extra-profitti si è fermata a 800-900 milioni di euro, contro i 4,2 miliardi di euro previsti, riducendo di 9 miliardi di euro le attese sugli incassi complessivi.

Secondo il Sole 24 Ore, il Governo sarebbe intenzionato a trovare la soluzione per alzare gli incassi dalle grandi società dell’energia.

I tecnici dell'Esecutivo avrebbero preparato una norma che prevede la possibilità di ravvedimento da parte delle società energetiche, pagando una tantum del 7,5%.

Ad ottobre potrebbe avviarsi una forma di prelievo forzato da parte della Agenzia delle Entrate, che avvierebbe immediatamente i controlli sulle società che non hanno versato gli importi attesi.

Il Sole 24 Ore sottolinea, infine, che il vero problema è la base di calcolo del contributo e cioè il fatto che si basi sull’IVA a credito ed a debito, che non corrisponde con i profitti da inflazione e caro energia.

Utility: Governo punta a incrementare gli incassi

Il premier Draghi non ha escluso che senza risposte dalle società energetiche ci possano essere altri provvedimenti.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l'impatto della tassa sugli extra-profitti per il settore utilities è stato abbastanza limitato fino ad ora, ma va sottolineato che sui risultati hanno inciso negativamente il significativo calo delle produzioni idroelettriche e l’un-balance sulle vendite forward nei contratti a prezzo fisso, sia per l’idroelettrico che per le vendite nel retail.

Questo ha provocato impatti significativi sui risultati delle società e non permettendo rilevanti miglioramenti dei risultati rispetto al 2021.