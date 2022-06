Le utility viaggiano in rosso oggi, tranne Snam e Terna, malgrado il buon andamento dei BTP e quindi il calo dei tassi. Le novità dall'ultimo G7.

La seduta odierna prosegue in maniera contrastata per le utility che non riescono a muoversi tutte nella stessa direzione di marcia.

Utility in rosso: salgono solo Snam e Terna

Snobbando l'andamento negativo del Ftse Mib, sale Snam con un vantaggio dello 0,91%, seguito da terna che si accontenta di un frazionale rialzo dello 0,19%.

Italgas scende dello 0,45%, mentre Hera ed Enel flettono dell'1,17% e dell'1,33%, lasciando ancora più indietro A2A che accusa un ribasso dell'1,61%.

Utility male malgrado il calo dei tassi dei BTP

Le utility risentono nel complesso della negativa intonazione del Ftse Mib, senza beneficiare dei segnali di distensione che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund oggi cala dell'1,77% a 199,4 punti base, mentre gli acquisti sui BTP favoriscono una discesa dei tassi, con il rendimento del decennale che cala dell'1,97% al 3,589%.

Utility: accordo G7 sul tetto al prezzo del gas

Le utility intanto restano sotto la lente sulla scia delle ultime indicazioni di stampa.

Come riportato dai quotidiani, al vertice del G7 sarebbe emerso il supporto all’introduzione del possibile tetto al prezzo del gas.

La decisione spetta all’Unione Europea che ha rimandato la questione ad ottobre, a valle della pubblicazione dello studio sugli effetti di questa misura, che dovrebbe arrivare nel mese di settembre.

I rappresentanti di Confindustria, nel frattempo, stanno chiedendo interventi sui consumi dei settori civile/terziario, responsabili del 50% dei consumi gas durante la stagione invernale.

Misure che potrebbero ridurre della metà le possibili interruzioni ai settori industriali.

Utility: Equita commento il possibile cap ai prezzi del gas

Secondo gli analisti di Equita SIM, l'introduzione di cap ai prezzi del gas, qualora finanziato da interventi pubblici, potrebbe aiutare a normalizzare il settore, consentendo la progressiva stabilizzazione dei mercati retail in particolare.

Sul fronte rinnovabili, il cap limiterebbe gli extraprofitti delle società, sulle produzioni non coperte da hedge/PPA, riducendo quindi la portata delle misure di clawback. Il cap, infine, consentirebbe di limitare gli effetti sui consumi.