Utility: le ultime mosse sulla proroga delle concessioni

Le utility restano al centro dell’attenzione dopo il ritiro degli emendamenti per le proroghe delle concessioni.

La seduta odierna si è conclusa nel segno del ribasso per le utility che fanno parte del paniere del Ftse Mib.

Utility: in positivo solo Terna

L’unica eccezione positiva è stata quella di Terna, salito in controtendenza con un rialzo dello 0,85%.

Poco sotto la parità Hera, con un calo dello 0,18%, mentre si sono mossi di pari passo Italgas e Snam, entrambi in flessione dello 0,47%.

Più pesante il bilancio di Enel che ha ceduto lo 0,84%, ma ad avere la peggio sono state ERG e A2A, che hanno chiuso le contrattazioni in flessione rispettivamente dell’1,1% e dell’1,24%.

Utility: ritirati emendamenti per proroghe concessioni

Il Sole 24 Ore ha riportato oggi che gli emendamenti al decreto energia che prevedono la possibilità di riassegnare le concessioni idroelettriche, attualmente all’esame delle commissioni della Camera, sono stati ritirati dalla maggioranza dietro richiesta del governo.

Il problema sarebbe il fatto che la riassegnazione senza gara contrasta con gli impegni assunti per il PNRR e mette quindi a rischio l’erogazione della quinta rata.

Secondo Zucconi di Fratelli d’Italia andranno comunque messe in sicurezza le concessioni scadute a fine 2023 e quindi una norma sarà inserita nel decreto Milleproroghe.

Zucconi sottolinea inoltre che potrà aprirsi una negoziazione con l’Unione Europea, visto che in Europa nessuno mette a gara le concessioni con termini cosi stringenti.

Secondo il Sole 24 Ore, il negoziato con l’Unione Europea dovrebbe prevedere la modifica degli impegni per il PNRR e difficilmente potrà avviarsi prima delle elezioni europee e del pagamento della quinta rata del PNRR.

Le regioni stanno iniziando ad avviare le gare dove sono scadute le concessioni, l’obiettivo del settore è però di rimettere sul tavolo la norma che consente di riassegnare le concessioni idroelettriche ai gestori uscenti subito dopo le elezioni europee e arrivare all’introduzione del doppio binario (scelta delle Regioni fra gara e riassegnazione delle concessioni in cambio di maggiori capex) entro la fine dell’anno.

Secondo gli analisti di Equita SIM, la cancellazione degli emendamenti per la proroga delle concessioni è una notizia negativa.

Gli analisti fanno notare che sembra rimanere comunque la volontà politica di trovare un accordo con l’Unione Europea, che però potrebbe slittare nel secondo semestre. La proroga delle concessioni idroelettriche è un tema importante per le società del settore, assicurando visibilità sulla gestione degli assets.

Le società più esposte sono a2a (700 MW di capacità con concessione scaduta e 1.2 GW in scadenza nel 2029), Iren (ca 300 MW di capacità con concessione scaduta per la quale tuttavia è già stato siglato un PPP di rinnovo con la regione, e ca. 300 MW tra il 2029 e il 2034) ed Enel (13 GW in scadenza nel 2029).