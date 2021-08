[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Le utility tornano sotto i riflettori a Piazza Affari dopo che è stata approvato da ARERA la regolazione del waste per il periodo 2022-2025.

Utility: ARERA approva regolazion del waste

Il documento che ha ricevuto il via libera dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ricalca gli orientamenti della consultazione di metà luglio, sul quale le local utilities avevano espresso soddisfazione.

Il documento però lascia alcune incertezze sull’identificazione degli impianti di trattamento che saranno regolati.

In primis è confermata l’impostazione 2018-2021, con un sistema RAB che remunera i costi operativi (opex) e di capitale (wacc) sui valori "reali" dei gestori.

Il periodo regolatorio sarà di 4 anni, dal 2022 al 2025, con revisione biennale dei parametri. Il wacc di riferimento arriverà entro dicembre insieme a Gas ed Elettricità.

Utility: focus su attività di trattamento e impianti aggiuntivi

Per le attività di "trattamento" è confermato l’approccio "asimmetrico" che prevede la regolazione solo per gli operatori integrati (intero ciclo in singola entità) e per gli impianti essenziali per il ciclo minimo (aree a fallimento di mercato).

Tutti gli altri impianti, aggiuntivi, non saranno regolati, ma avranno obblighi di trasparenza.

Diversamente dal documento di consultazione di metà luglio, che ipotizzava un intervento Governativo o delle regioni entro il 30 novembre, con automatica esclusione dalla regolazione in caso di inerzia, il documento approvato è vago sul tema.

Sono previsti incentivi e penalità allo sviluppo impiantistico e al conseguimento degli obiettivi ambientali.

Utility: il commento di Equita SIM e i titoli da tenere d'occhio

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che le local utilities quotate non sono società integrate (gestione separata degli impianti di trattamento) e la regolazione asimmetrica, (impianti essenziali/non essenziali) dovrebbe consentire di mantenere gli attuali assetti in assenza di distorsioni di mercato.

A2A ad esempio, in Lombardia, ha la TARI fra le più basse in Italia. Il documento Arera è, tuttavia, vago sul tema e solleva incertezza, in particolare per A2A ed Iren. su un eventuale passaggio a meccanismi regolati.

Hera, invece, ha già una disciplina simile agli impianti essenziali e non dovrebbe quindi subire impatti rilevanti, beneficiando degli elementi incentivanti (maggiore wacc ed sharing factor).

Equita SIM evidenzia che maggiori chiarimenti arriveranno in sede di determinazione wacc a fine anno.

Secondo gli analisti, è da verificare con le società quindi la situazione di ogni impianto.