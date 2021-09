77 consigli pensionistici per gli investitori over 50 Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più ORA .

La fase correttiva dei mercati azionari si prolunga nel tempo, anche se non nell’ampiezza del calo.

Nelle ultime 4 sedute la volatilità intraday ha continuato ad essere ampia, come è tipico delle fasi correttive. Però l’indice SP500 americano sta esprimendo questa volta il suo nervosismo senza approfondire il calo, ma mostrando un andamento oscillatorio laterale. Infatti tutto il tempo di queste 4 sedute è trascorso con una sequenza di su e giù tra l’area 4.490 (la resistenza) e l’area 4.440 (il supporto).

Anche ieri l’indice americano ha fatto il suo viaggio all’interno di quell’area di 50 punti. Anzi, ad essere precisi, ieri quel viaggio è stato fatto addirittura due volte, dal momento che la prima parte della seduta, iniziata nei pressi della resistenza, a quota 4.485, ha mostrato subito un rapido calo verso il supporto, raggiungendo il minimo di seduta a 4.444 e, da lì, ha effettuato il dietrofront ed il recupero fino a 4.486, dove la resistenza ha fermato i rialzisti per l’ennesima volta.

Quando si vede questo tipo di oscillazioni anche un bambino è in grado di capire che il mercato in questi giorni non sa che pesci pigliare ed è entrato in una fase di confusione direzionale.

Per 10 lunghi mesi le menti degli operatori sono state occupate dall’unanime aspettativa che i mercati potessero solo salire. Si è espressa con un umore ben rappresentato da due acronimi, spesso usati in USA per descrivere lo stato d’animo degli investitori in questo 2021, passato solo al rialzo. Il primo è TINA, composto dalle iniziali della frase “There Is No Alternative”, in italiano “non c’è alternativa” all’investimento azionario, dato che si è in piena ripresa post-covid, gli utili delle imprese quotate battono continuamente le stime degli analisti ed i rendimenti obbligazionari sono schiacciati a zero dalla manipolazione del QE delle banche centrali.

Lo sviluppo impetuoso del rialzo ha così alimentato un’euforia di fondo che ha impedito persino le correzioni e fatto emergere una sorta di ansia di prestazione, rappresentata dal secondo acronimo, FOMO, ovvero “Fear Of Missing Out”, in italiano “paura di essere tagliato fuori” dal rialzo dei mercati, che ha stimolato una sorta di corsa compulsiva agli acquisti, senza preoccuparsi degli eccessi.

TINA e FOMO si sono passati il testimone per molti mesi, permettendo agli indici americani di realizzare performance difficilmente viste in passato e raggiungere massimi storici che solo un anno prima nessuno credeva neppure immaginabili.

Ma in questo crepuscolo dell’estate, forse anche per colpa della stagionalità negativa di settembre, TINA e FOMO sembrano scomparsi.

L’avvento dell’inflazione, che doveva essere un fenomeno di poco conto e comunque transitorio, si sta rivelando invece piuttosto ingombrante e persistente. Il problema delle bollette di gas ed energia elettrica, che stanno lievitando in modo insostenibile per le tasche della tanta povera gente a stipendio fisso o che vive di sussidi (e che certo non conosce TINA e FOMO) ha portato alla ribalta il lato B dell’inflazione, particolarmente fastidioso quando le dimensioni degli aumenti di prezzo si fanno elevate. Per molti anni il mantra delle banche centrali, amplificato dalla stampa main stream, che divulga acriticamente le veline dei signori delle monete, ha cercato di convincerci che l’inflazione moderata è una cosa assai piacevole, poiché porta la crescita ed il benessere. Al punto che il suo arrivo è diventato per molti anni ed è tuttora l’obiettivo principale delle banche centrali e per raggiungerlo hanno inondato l’economia di liquidità, fino a moltiplicare nell’ordine di 8-10 volte la quantità di moneta esistente nel 2007.

Ora l’inflazione è arrivata e non sembra avere molta fretta di ridimensionarsi. Il popolo a reddito fisso scopre che non è poi così benefica. Le banche centrali fanno sempre più fatica a convincere che gli stimoli fanno solo bene all’economia e finalmente si accorgono, sperando che non sia troppo tardi, che la moneta creata alimenta non solo la salita delle borse, ma anche i prezzi di beni e servizi. Ecco allora che l’inflazione può andare fuori controllo, togliendo potere d’acquisto alle buste paga, e magari favorire un rallentamento economico, anziché il benessere.

Non è una novità, perché la storia economica ci ha fatto vedere questo film innumerevoli volte.

Ma la storia non è di moda, in questo mondo proiettato al futuro e con la realtà virtuale che sostituisce quella reale. Questa volta sarà diverso? Questo sperano gli ottimisti ad oltranza, senza un convincente perché.

Perciò i mercati cominciano ad essere assaliti da qualche dubbio. Non il dubbio che l’inflazione porti la recessione, ma quello che in casa FED il partito che vuole smettere di innaffiare borse ed inflazione con la pioggia di 120 miliardi di dollari al mese prenda il sopravvento sul quello delle colombe, capitanato dal generoso Powell, ed imponga la svolta della politica monetaria con l’inizio del Tapering.

Così capita che dati troppo buoni dall’economia, anziché compiacere, spaventano gli operatori, che sperano che l’economia rallenti per fornire alla FED il pretesto per non cambiare politica monetaria, mentre i rendimenti riprendono ad oscillare in attesa che la FED mostri le sue carte.

L’indice azionario principale vaga, anche più volte in una sola seduta, tra il supporto e la resistenza indicati, fornendo lo strano effetto di agitarsi tanto per non andare da nessuna parte.

Questo strano equilibrio sul filo del nervosismo, sebbene i superstiziosi abbiano certamente notato che oggi è il giorno delle streghe (la scadenza di futures ed opzioni su indici ed azioni) e per di più è pure venerdì 17, potrebbe durare fino alla sera di mercoledì prossimo, quando arriverà il comunicato finale della riunione FED e la Conferenza Stampa di Powell.

Se verrà dato ancora un calcio al barattolo, mantenendo lo status quo monetario, nella speranza che l’inflazione si spenga da sola, allora il mercato potrà lasciarsi andare ai festeggiamenti, invitando nuovamente TINA e FOMO. Se invece arriverà il temuto annuncio “Habemus Tapering” il mercato si rassegnerà ad un più significativo ridimensionamento, sperando che TINA e FOMO non facciano vacanze troppo lunghe.