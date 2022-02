A partire dal 3 febbraio, il giorno della sorprendete svolta BCE verso una politica monetaria più severa, per combattere l’inflazione, i mercati hanno perso la bussola del rimbalzo dalla forte scivolata di gennaio. Quelli europei, più direttamente coinvolti dalla sorpresa BCE, hanno perso forza relativa e si sono riavvicinati ai minimi di gennaio, arrivando ad un soffio dal fornire un segnale fortemente ribassista, che avrebbe prolungato la negatività di gennaio con un’altra considerevole scivolata. Ma anche quelli americani hanno perso la verve che sembrava ritrovata, dopo il rabbioso rally di quattro sedute rialziste consecutive da parte del principale indice USA SP500, dal 28 gennaio al 2 febbraio, che era riuscito a recuperare il 61,8% della discesa di gennaio. Il netto storno del 3 febbraio, con tanto di ampio gap ribassista, dovuto all’apertura di Wall Street un’ora dopo la “imbarazzante” performance comunicativa della Presidente Bce Lagarde, ha riportato indietro i valori di quasi 3 punti percentuali. Ma, invece di invertire nuovamente al ribasso, verso i minimi di gennaio, come hanno fatto gli indici europei, SP500 ha digerito la sorpresa con 3 sedute laterali, comprese dentro l’area delimitata dal minimo e dal massimo di venerdì 4 febbraio. Questi valori sono 4.451 e 4.540. Una novantina di punti che hanno tenuto in ostaggio l’indice americano non solo venerdì, ma anche lunedì e ieri. La configurazione grafica che vede l’intera barra di una seduta compresa entro quella della seduta precedente si chiama “inside bar”, ed è un modello di indecisione. Il suo utilizzo operativo è quello di attendere che il mercato sfondi uno dei due valori, fornendo così l’indicazione di aver risolto l’incertezza e di voler prendere una direzione. Quando poi le barre comprese entro una barra precedente sono addirittura due, come in questo caso, il modello aumenta di valenza, poiché testimonia un forte e prolungato equilibrio tra i rialzisti ed i ribassisti, ben confermato dalla serie di su e giù che si vede sui grafici intraday delle ultime sedute. La rottura del “doppio inside” dovrebbe fornire la carica per un movimento direzionale assai più incisivo del “ballo della mattonella”, che si è visto nelle ultime due sedute. Siccome oggi è la vigilia dell’importante appuntamento con l’inflazione USA, che è previsto per domani alle ore 14,30, non possiamo certo escludere che anche oggi prosegua l’attesa, e che la nostra figura di indecisione diventi un “triplo inside bar”. Se capiterà, la valenza della figura aumenterà ancora ed il superamento di uno dei due “tappi” direzionali dovrebbe imprimere ancor più forza al segnale che verrà dato. La seduta di ieri ha avuto comunque uno svolgimento rialzista ed ha portato l’indice SP500 (+0,84%) a chiudere la seduta a quota 4.521, cioè assai più vicino al tetto che al pavimento del modello “inside”. Ciò ha consentito anche ad Eurostoxx50 di chiudere con un modesto rialzo (+0,21%). Inoltre, la candela realizzata sul grafico giornaliero di SP500 è un “Bullish Engulfing”, che, come lascia intuire il nome, ha valenza rialzista. Questo ci porta a pensare che le indicazioni provvisorie arrivate ieri aumentino le probabilità che la rottura avvenga al rialzo, anche se il vero segnale lo avremo solo al superamento, confermato dalla chiusura della seduta, di quota 4.540. Se avvenisse, l’obiettivo diventerebbe molto probabilmente il ritorno ai massimi storici e la fine della correzione. Se, invece, neanche questa fosse la volta buona, ed un nuovo attacco di debolezza spingesse l’indice sotto 4.451, allora l’obiettivo dell’impulso ribassista sarebbe dalle parti di 4.100. Insomma, dopo il ballo della mattonella di 90 punti, si prospetta una corsa di oltre 300 punti. Peccato che non conosciamo ancora la direzione. Ma non dovremo più aspettare molto.

Pierluigi Gerbino

