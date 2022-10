Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, Chief Executive Officer di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto delle domande sugli indici azionari americani e su alcuni titoli Usa.

Wall Street è in buon recupero dopo il netto calo di venerdì scorso. Quali le attese per le prossime sedute?

Nella giornata di venerdì scoro gli indici azionari USA hanno accusato un deciso ritracciamento che viene recuperato oggi almeno per il momento.

Gli spunti molto positivi con cui si è aperta la settimana fanno ben sperare in una buona ripartenza al rialzo almeno per qualche seduta.

Per l'S&P500 segnalo una resistenza in area 3.800, ma già i 3.700 punti sono già un ostacolo oltre cu si potrà valutare un ingresso long, ma con una certa cautela.

Sopra i 3.800 punti si andranno a violare i massimi del 5 ottobre a 3.806 punti a quel punto ci sarà spazio per salire verso i 3.900 punti prima e i 4.000 punti dopo.

Al ribasso occhio ai minimid el 13 ottobre a 3.491 punti, sotto cui l'S&P500 scenderà verso i 3.400 punti e anche più in basso.

Il Dow Jones ha perso un po' meno dell'S&P500 e del Nasdaq e segnalo ora co resistenza chiave i 31.000 punti, con target successivo in area 32.000.

Sotto i minimi del 13 ottobre a 28.660 punti il Dow Jones scenderebbe verso i 28.000/27.500 punti.

Per il Nasdaq Composite il minimo del 13 ottobre è a 10.088 punti, sotto cui si scivolerà verso i 9.600 punti.

Al rialzo occhio ai 10.766 punti, superati i quali l'indice salirà verso gli 11.250 punti, con obiettivo successivo si guarderà agli 11.500 punti e agli 11.750 punti, con proiezione finale a 12.250 punti.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Apple e quali strategie ci può suggerire nel breve?

Apple è interessante: il titolo ha toccato il 13 ottobre un minimo a 134,37 dollari, sotto cui si scenderà vero i 129,12 dollari.

Al rialzo occhio ai 144,5 dollari, rotti i quali il titolo punterà ai 148 dollari, con proiezioni successive a 156 e a 160 dollari.

C'è qualche titolo che sta seguendo con più interese di altri in questa fase a Wall Street?

Segnalo Carnival Corporation che l'11 ottobre ha toccato dei minimi a 6,11 dollari, un livello abbastanza lontano per ora.

Segnalo i massimi del 4 ottobre a 7,82 dollari, rotti i quali il titolo punterà agli 8,5 euro, con successiva chiusura del gap a 9,14 dollari, lasciato aperto il 30 settembre scorso.

Al ribasso sarà cruciale non violare i 6,11 dollari, sotto cui Carnival Corporation rischierà una discesa fino a 5 dollari.

In ottica speculativa ha qualche nome su cui puntare ora?

Come scommessa segnalo Avenue Therapeutics, un titolo ad alto rischio da valutare solo in ottica speculativa.

Il titolo dal 22 settembre ha imboccato un trend rialzista vertiginoso, toccando un top a 16,65 dollari, per poi crollare rovinosamente, andando al di sotto del punto di partenza.

Avenue Therapeutics aveva creato una congestione tra 2,28 e 3,01 dollari e ora si è riportato al di sopra di quest'ultimo livello e sembra voglia proseguire al rialzo, con un primo gap a chiudere a 6,3 dollari.