Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, Chief Executive Officer di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto delle domande sugli indici azionari americani e su alcuni titoli Usa.

Wall Street oggi mostra un andamento un po' incerto dopo i recenti recuperi. Quali le attese per le prossime sedute?

Gli indici azionari USA hanno segnato dei minimi di rilievo da cui sono ripartiti al rialzo e, avendo violato delle resistenze importanti, sembrano voler portare avanti la salita.

Ci potrebbero anche essere delle sedute meno toniche, come ad esempio quella odierna, ma secondo me fino a quando non saranno violati chiave non ci sarà da temere.

La mia view su Wall Street in questo momento è abbastanza positiva, segnalando che sono stati violati i massimi del 17 maggio che ora diventano supporti per i principali indici.

Il movimento in atto lo possiamo leggere come un pull-back e non dovrebbe essere nulla di allarmante fino alla tenuta di determinati supporti.

L'S&P500 ha violato la barriera dei 4.100 punti e si è avvicinato all'ostacolo dei 4.162 punti, oltre la quale potrebbe allungare per i 4.264 punti prima e poi verso area 4.330.

Al ribasso occhio al supporto a 4.100/4.060 punti, sotto cui l'S&P500 dovrebbe scendere verso i 3.950 punti, con proiezione successiva sui recenti minimi in area 3.850/3.860.

Il Dow Jones ha violato i massimi del 17 maggio a 32.689 punti e poi la resistenza a 33.133 punti, con successivo ritracciamento oggi, da leggere come un pull-back.

Sotto i 32.600 punti il Dow Jones potrebbe scendere verso i 31.400 e i 31.100 punti prima e in seguito verso i minimi del 20 maggio a 30.635 punti.

Al rialzo abbiamo un primo target a 33.850 punti e poi a 34.560 punti.

Il Nasdaq Composite è stato un po' meno tonico sulla violazione dei 12.000 punti e non è arrivato alla resistenza dei 12.291 punti, oltre cui si guarderà ai 12.684 punti prima e ai 13.067 punti.

Tra i 12.000 e gli 11.790 punti c'è una zona di supporto sotto cui si scenderà verso gli 11.505 e gli 11.112 punti.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Lockheed Martin Corporation?

Lockheed Martin Corporation trova in area 440 dollari un supporto chiave, da non violare pena una discesa verso i 431 i 421 dollari.

Finchè il titolo sarà sopra i 440 dollari dovrà confrontarsi con la resistenza in area 450/454 dollari, superata la quale si sposterà lo sguardo sui 460 e i 470 dollari.

Transocean al momento sale in controtendenza a Wall Street. Qua è la sua view su questo titolo?

Transocean il 26 maggio ha toccato dei massimi a 4,32 dollari e poco prima a 4,28 dollari troverà la resistenza da violare, con target a 4,53 e a 4,68 dollari.

Occhio alla tenuta di 4,02 dollari, persi i quali il titolo potrebbe scendere vero i 3,77 e i 3,52 dollari, con approdo successivo sui minimi di maggio a 3,33 dollari.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Wall Street?

Segnalo General Dynamics Corporation che è ripartito bene dal 20 maggio, con dei buoni allunghi che hanno definito un bel trend.

Il titolo trova un supporto in area 220 dollari, sotto cui scenderà vero i 214 e i 210 dollari, mentre al rialzo sopra i 232 dollari salirà verso i 237 dollari prima e i 243 dollari in seguito.