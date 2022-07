Wall Street potrebbe rifiatare ora e solo in caso di superamento delle resistenze potrà allungare ancora. La view di Alessandro Cocco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, Chief Executive Officer di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto delle domande sugli indici azionari americani e su alcuni titoli Usa.

Wall Street ha recuperato terreno nelle ultime sedute e oggi tira un po' il fiato. Cosa può dirci del mercato USA?

Sembra che i rialzi messi a segno nelle ultime sedute stiano un po' frenando, ma è anche vero gli indici principali sono a ridosso di importanti massimi da violare.

Se il mercato dovesse superare i top si innescherebbe un allungo verso le resistenze, mentre in caso di cedimento di terreno potremmo assistere a un ritracciamento.

Come detto prima, gli indici sono vicini ai massimi e poi c'è da evidenziare che molti titoli hanno un gap negativo che potrebbero provare a colmare scendendo un po'.

Cosa aspettarsi per i tre indici principali nel breve?

Per l'S&P500 la resistenza da violare è a 3.948 punti, mentre il primo supporto è a 3.789 punti, da difendere in caso di ritracciamento dei corsi.

Sotto il supporto l'indice scenderà ancora verso i 3.709 punti, con proiezione successiva sulla zona dei minimi in area 3.630.

Sotto i 3.948 punti, invece, l'S&P500 potrà allungare verso i 4.000 punti prima e in seguito in direzione dei 4.100 punti.

Per il Dow Jones la prima resistenza è in area 31.800, con ostacolo intermedio in area 31.500, con proiezioni successive verso i 32.350 e i 33.000 punti.

Occhio alla tenuta dei 31.230 punti, perchè una violazione confermata di questa soglia aprirà le porte a un calo verso quota 30.600 e 30.100 punti, con allunghi ribassisti fino ai 29.500 punti.

Il Nasdaq Composite è impostato leggermente meglio perchè si è avvicinato di più ai massimi del 27 giugno a 11.677 punti.

Una rottura di questo livello vedrà alla portata gli 11.978 punti, con tappe successive a 12.276 e 12.400 punti.

Al ribasso il primo supporto del Nasdaq Composite da difendere è a 11.383 punti, ma ancor più rilevante sarà quota 11.086 punti, oltre cui si guarderà ai 10.800 punti.

Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse di altri in questa fase a Wall Street?

Vorrei segnalare tre titoli che, anzichè indietreggiare, potrebbero scattare in avanti come fanno di solito alcune azioni USA.

Il primo è Marathon Digital Holdings che oggi rifiata dopo il forte rally di venerdì scorso. Il titolo ha superato l'importante resistenza a 7,17 dollari, arrivando a segnare un top a 8,9 dollari.

Se non saranno violati i 7,17 dollari, potremo vedere nuovamente delle sedute rialziste. Lo scenario peggiore sarebbe una rottura dei minimi a 5,2 dollari, ma dubito che per ora si torni quei valori.

Un primo target al rialzo per Marathon Digital Holdings lo possiamo indicare a 12 dollari, con obiettivo successivo a 16 dollari, ma il target vero proprio sarebbe in area 20 dollari.

Sotto i 5,2 dollari aspettiamoci un crollo del titolo vero i 3-2,8 dollari.

Un altro tema che sto seguendo è Praxis Precision Medicines che si conferma piuttosto slegato dall'andamento del mercato.

Il titolo ha inviato un bel segnale rialzista e ha violato i 3,12 dollari: da verificare ora se riuscirà a spingersi verso i 4,21 dollari, oltre cui si potrà guardare ad area 7-8 dollari.

In caso di ritracciamento segnaliamo il primo supporto a 2,78 dollari, da usare come stop loss, la cui rottura potrà spingere il titolo verso i 2,38 e i 2,02 dollari.

Infine, da monitorare Scholar Rock Holding Corporation che dopo la prima metà di maggio, quando aveva segnato dei minimi, ha iniziato piano piano a ripartire.

Il titolo ha violato i massimi del 27 giugno a 8,05 dollari e per me ha spazio per salire anche fino ai 12 dollari.

Il supporto è a 7,27 dollari, sotto cui si scenderà a 6,36 dollari prima e poi a 5,44 dollari.