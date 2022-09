A Wall Street gli indici principali restano a poca distanza dagl ultimi minimi, motivo per cui è bene navigar a vista. La view di Alessandro Cocco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, Chief Executive Officer di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto delle domande sugli indici azionari americani e su alcuni titoli Usa.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Wall Street e quali le attese nel breve?

In generale sui mercati azionari si nota ancora molta indecisione e a mio avviso le Borse potrebbero ancora scontare qualcosa, quindi nuovi ribassi potrebbero anche arrivare nelle prossime sedute.

A Wall Street ieri gli indici hanno recuperato, ma si mantengono per ora a poca distanza dagli ultimi minimi segnati, motivo per cui bisogna fare molta attenzione.

Per riuscire ad avere un po' di credibilità, sarà necessario che gli indici vadano a superare una o due resistenze abbastanza ravvicinate ai prezzi attuali e a quel punto si potrà pensare a un recupero delle ultime perdite.

In questo momento è difficile dire se Wall Street riuscirà a rimbalzare o meno: sarà bene navigare a vista in attesa di capire in quale direzione si muoverà il mercato.

Quali indicazioni ci può fornire per i tre indici principali USA?

L'S&P500 del 17-18 agosto è crollato in maniera decisa e potrebbe aver raggiunto dei buoni livelli da cui rimbalzare.

Se l'indice dovesse violare al ribasso quota 3.887/3.886 punti, scenderà verso i 3.850 e i 3.800 punti, con target successivo in area 3.750.

Al rialzo, con conferme sopra i 3.950 punti, l'S&P500 potrà puntare alla resistenza a 4.018 punti, massimi del 2 settembre.

Oltre il livello appena indicato si apriranno le porte verso i 4.120 punti prima e area 4.200 in seguito.

Non diversa la situazione del Dow Jones che ieri si è riportato sopra il supporto tattico dei 31.522 punti.

Con ritorni sotto tale soglia si rischierà una discesa verso i 30.800 e i 30.400 punti.

Con conferme sopra i 31.520 punti il Dow Jones potrà salire verso il top del 2 settembre a 32.026 punti, con proiezioni successiva in area 32.800.

Il Nasdaq Composite si è riportato sopra il supporto degli 11.691 punti e ora potrà puntare agli 11.945 punti, con target successivo a 12.380 punti.

Sotto 11.691 punti si scenderà verso quota 11.250 punti prima e in seguito fino ad ara 11.000.

Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse a Wall Street in questa fase?

Segnalo in primis Tellurian Inc che ieri ha frenato un po' dopo il forte rialzo di martedì.

Guardando il quadro tecnico, notiamo che nel trend rialzista in atto, il titolo ha disegnato un triplo minimo a giugno, poi è salito, ha ritracciato ed è ripartito al rialzo, salendo fino a 4,89 dollari.

Tellurian Inc sta disegnando dei minimi più alti dei precedenti e pur non escludendo ritracciamenti verso i 4,1 dollari, la view mi sembra rialzista.

Un primo target verso l'alto lo possiamo indicare a 4,89 dollari, top da violare per assistere a nuove salite fino ai 5,5-6 dollari.

Al ribasso, sotto i recenti minimi a 3,62 dollari si potrebbe innescare una divergenza, con un potenziale ritracciamento verso i 3,1 e i 2,8 dollari.

Un altro tema che sto seguendo è Avaya Holding Corp. che da inizio anno mostra un trend ribassista, ma ultimamente sta diventano interessante.

Nelle prime tre settimane di agosto i volumi sono stati bassissimi e il prezzo è rimasto piatto, mentre dal 20-21 agosto si sono avuti dei rialzi interessanti, tanto che il titolo è passato da 0,68 a 2,12 dollari.

Se Avaya Holding riuscirà a violare i 2,59 dollari, confermerà la divergenza presente sul grafico, con possibili impennate fino a 5,76 dollari in primis e poi fino ai 9,5/10 dollari.