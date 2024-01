Webuild vola dopo nuovo contratto

Webuild scatta in avanti dopo che il gruppo si è aggiudicato in joint-venture un nuovo contratto.

Seduta da incorniciare oggi per Webuild che, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un rialzo di poco inferiore al mezzo punto percentuale, ha messo a segno un vivace rally oggi.

Webuild in rally con volumi boom

Il titolo si è presentato al close a 2,028 euro, con un rialzo scoppiettante del 6,01% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono transitate sul mercato oltre 6 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,1 milioni.

Webuild: nuovo contratto in Canada

Webuild è schizzato in alto dopo il nuovo contratto per il gruppo in Canada, per la prima fase di sviluppo di una tratta della Ontario Line.

Nel dettaglio, Webuild, in joint venture con Fomento de Construcciones y Contratas Canada Ltd (“FCC Canada”) ha firmato un contratto per un valore complessivo stimato tra circa 700 milioni e 1,3 miliardi di euro per lo sviluppo e la costruzione della sezione “Pape Tunnel and Underground Stations (PTUS)” della Ontario Line.

Il valore effettivo finale sarà definito sulla base della progettazione esecutiva, inclusa nel contratto.

La nuova linea metropolitana veloce attraverserà Toronto, dove si prevede una rapida crescita della popolazione dai 6 milioni di abitanti attuali a oltre 8 milioni entro il 2030.

Webuild: Kepler Cheuvreux conferma il buy

Gli analisti di Kepler Cheuvreux evidenziano che questa commessa si aggiunge alla recente assegnazione da 4,7 miliardi di dollari in Arabia Saudita.

Non cambia la view del broker che mantiene una strategia bullish su Webuild, con la conferma di una raccomandazione “buy”.

Webuild al vaglio di Mediobanca Research

A puntare sul titolo è anche Mediobanca Research che oggi ha reiterato il rating “outperform” dopo il nuovo contratto annunciato da Webuild.

Secondo gli analisti, che attendono di conoscere il valore finale del contratto, l’ordine conferma il forte avvio d’anno del 2024 dopo quello relativo al progetto Neom.