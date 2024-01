Webuild sbanca Piazza Affari. I motivi del rally

Webuild ha spiccato il volo, mettendo a segno un forte rialzo con volumi boom. Come spiegare tanto entusiasmo?

Seduta decisamente scoppiettante per Webuild che oggi ha fatto il pieno di acquisti, mettendo a segno la migliore performance nel paniere delle medie capitalizzazioni.

Webuild in rally con volumi boom

Il titolo, dopo aver ceduto ieri poco più di un punto percentuale, è scattato in avanti oggi, fermandosi a 1,961 euro, con un rally del 5,32% alimentato da volumi di scambio boom, visto che sono transitate sul mercato oltre 5,7 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1 milione.

Webuild è schizzato in alto sulla scia di alcuni rumor già circolati ieri che hanno infiammato il mercato.

Webuild: rumor su maxi ordine da 4,5 mld

Il sito Meed, Middle East Business Intelligence, e altre testate giornalistiche, riportano che WeBuild si è aggiudicata un importante ordine da 4,5 miliardi di euro per la costruzione di tre dighe, per creare un lago artificiale al centro del progetto Trojena di NEOM, che prevede per la realizzazione di un villaggio turistico con resort e impianti sciistico legato agli Asian Winter Game nel 2029.

Equita SIM ha evidenziato che la società non ha emesso un comunicato ufficiale e non sono circolati ulteriori dettagli quantitativi.

Per gli analisti si tratterebbe comunque di un ordine rilevante, dal momento che rappresenta un book-to-bill di 0,45 volte.

Webuild: la view di Banca Akros

Commentando la nuova maxi-commessa, gli analisti di Banca Akros richiamano l’attenzione sulle dimensioni rilevanti del contratto, spiegando che ovviamente si tratta di una buona notizia.

Sulla scia delle ultime news, gli esperti di Banca Akros ribadiscono la loro view bullish su Webuild, con una raccomandazione “accumulate” e un prezzo obiettivo a 2,4 euro.

Webuild: la strategia di Mediobanca Research

A puntare sul titolo è anche Mediobanca Research, che oggi ha reiterato il rating “outperform” sul titolo dopo il nuovo maxi ordine da 4,5 miliardi di euro.

Gli analisti parlano di un inizio d’anno molto positivo per Webuild dopo un 2023 da record.

Buone notizie anche da Intermonte, secondo cui il titolo è destinato a sovraperformare il mercato, con un fair value a 2,9 euro.

Gli analisti ritengono che sia importante la crescita del contributo dei mercati esteri alla raccolta ordini di Webuild, dopo il sostegno offerto alla stessa lo scorso anno dal PNRR, ossia il piano nazionale di ripresa e resilienza.