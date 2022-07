A dispetto dell'andamento positivo di Piazza Affari, prosegue in netto calo la seduta di Webuild che anche oggi perde terreno, scivolando in fondo al paniere del Ftse Italia Mid Cap.

Webuild colpito dai sell anche oggi

Dopo aver chiuso la seduta di ieri con una flessione di oltre due punti percentuali, il titolo oggi accusa un ribasso ancora più pesante.

Negli ultimi minuti Webuild passa di mano a 1,408 euro, con un calo del 2,63% e circa 450mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 1 milione.

Webuild: intervista al CEO su piano emergenza siccità in Italia

Il titolo non trova alcun sostegno nelle indicazioni di stampa, in particolare del Sole 24 Ore di sabato, che riporta un’intervista al CEO del gruppo, Pietro Salini, in cui è spiegato il piano sviluppato da Webuild per la gestione dell’emergenza siccità in Italia.

Il manager ha evidenziato che l’emergenza idrica deriva da due elementi: il gap rispetto al resto del mondo nella gestione, recupero e produzione di acqua e l’elevato consumo di acqua potabile in Italia, basti pensare che il consumo italiano è due volte quello spagnolo.

Pietro Salini ha fatto sapere che nell’attuale emergenza idrica il piano di Webuild prevede 16-18 dissalatori di media potenza, in grado di produrre 1,6 milioni di metri cubi di acqua potabile al giorno.

Webuild: focus sugli investimenti

Gli investimenti, stimati tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro complessivi, andrebbero approvati subito in modo da diventare operativi nel giro di due anni.

Gli investimenti possono essere supportati dal PNRR, piano nazionale di ripesa e resilienza, che stanzia 4,4 miliardi di euro al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile delle risorse idriche.

Il Governo ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per il contrasto e la prevenzione della siccità e Webuild è pronta a collaborare.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Webuild opera nel settore degli impianti per il trattamento delle acque e per la dissalazione attraverso la società controllata Fisia Italimpianti che a fine 2021 contava 298 milioni di euro di backlog.