Webuild in rialzo per la terza seduta di fila dopo l'ok pr l'Alta Velocità negli USA, con un progetto da 16 miliardi di dollari.

Nuova seduta in rialzo per Webuild che anche oggi guadagna terreno, salendo per la terza giornata di fila.

Webuild in rialzo per la terza seduta di fila

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa mezzo punto percentuale, il titolo oggi si apprezza dello 0,74% a 1,493 euro, con oltre 400mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 1,1 milioni.

Webuild: ok a nuova linea alta velocità in Texas

Webuild si spinge ancora in avanti dopo che la Corte Suprema del Texas ha decretato a favore di Texas Central, società promotrice del progetto di alta velocità tra Dallas e Huston.

La Corte Suprema ha stabilito il diritto di Texas Central di acquisire i terreni necessari alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità secondo la legge del Texas e per eminente autorità di dominio.

La sentenza della Corte ha annullato quella del tribunale di primo grado che aveva accolto parzialmente le ragioni dei proprietari fondiari, confermando invece il giudizio di appello che le aveva respinte.

Webuild al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che le opere civili del progetto sono state assegnate a Webuild per un valore di 16 miliardi di dollari, oggi non inclusi nel backlog in assenza di financing.

Secondo la SIM milanese si tratta di una notizia positiva per lo sviluppo del progetto, ma gli analisti continuano a ritenere che l’aspetto più critico del progetto rimanga il financing, su cui non ci sono aggiornamenti rilevanti, data la dimensione dell’intero progetto, superiore a 20 miliardi di dollari.