Fine anno! Si chiude con gli ultimi dividendi (che in alcuni casi sono cedole trattandosi di replicanti obbligazionari). Gli Etf pagano solitamente a dicembre una parte significativa della propria distribuzione sui dodici mesi. Facciamo allora il punto per alcuni di quelli dalle evoluzioni più allettanti. Il Lyxor Usd Liq Investment Grade Corporate Sri Eur Hedged (Isin LU1285960032), riferito a bond della categoria sostenibili, da anni paga semestralmente un coupon abbastanza rilevante a dicembre. L’anno scorso si trattò di 1,23 euro e nel 2019 di 1,32 euro. Alla quotazione di 94,5 euro ne deriva uno yield dell’1,4% circa, che assommato all’estivo lo eleva a oltre il 3% annuo. Considerando la categoria green si tratta di un valore interessante, ancor più vista l’assenza del rischio di cambio. Il Lyxor Usd Liq Investment Grade Corporate Sri (Isin LU1285959703) è l’equivalente versione non hedgiata sul cambio: versa alla metà del mese un secondo dividendo dopo quello di luglio, storicamente più corposo. L’anno scorso si trattò di 1,45 Usd (contro i 2,09 dell’estate) e nel 2019 di 1,51 Usd. L’Etf quota attualmente sui 95,5 Eur (valuta di negoziazione). Volendo passare sul fronte azionario, sempre nell’ambito dell’emittente francese, si mette in luce a dicembre il Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30 (Isin LU1812092168), il cui rendimento annuo può essere stimato leggermente sotto il 5%. Anche in questo caso il pagamento è doppio (a luglio, il più remunerativo, e a dicembre). Nel 2020 ha versato nella seconda tranche 0,25 euro contro i 0,12 del 2019. Quest’anno l’importo salirà? Da alcuni mesi la quotazione si muove in un trend laterale con minimi sui 16,4 e massimi sui 17,5/17,9 euro. Naturalmente l’effetto stacco si sente ma a dicembre molto meno rispetto a luglio. L’Invesco Euro Corporate Hybrid Bond (Isin IE00BKWD3966), riferito alle emissioni societarie con struttura simile ai subordinati bancari, ha un sottostante volatile, come dimostra il grafico dell’ultimo anno, estremamente nervoso. A dicembre c’è l’ultima cedola trimestrale: nel 2020 assommò a 0,1597 euro e da allora l’importo è leggermente salito a ogni scadenza, giungendo ai 0,1735 euro di settembre 2021. In questo caso lo yield resta contenuto. Lo si può stimare sull’1,6% ma va visto come un profitto aggiuntivo rispetto alla variabilità della quotazione, fra le più interessanti nel contesto degli Etf obbligazionari. Di nuovo trimestrale ma con rendimenti globali maggiori: è quanto riconosce l’Invesco Us High Yield Fallen Angels (Isin IE00BD0Q9673), con dollaro come valuta di denominazione. Con sottostanti bond downgradati da investment grade in high yield e potenzialmente candidati a tornare investment grade, settore molto dinamico negli Usa, garantisce inevitabilmente cedole di maggiore rilevanza. L’anno scorso a dicembre si trattò di 0,3609 Usd, importo più elevato rispetto a quello dei trimestri successivi (0,3073 a marzo – 0,2948 a giugno e 0,2973 a settembre). La quotazione è salita parecchio negli ultimi mesi tornando quasi ai massimi del febbraio 2020, quando si scatenò l’inferno da pandemia. Interessante la situazione dell’azionario Invesco Emerging Markets High Dividend Low Volatility (Isin IE00BYYXBF44): le quotazioni infatti non hanno subito forti accelerazioni, al contrario dello stesso sottostante dei Paesi sviluppati, consentendo allo yield su base annuale di restare sopra il 5%. L’importo di dicembre è solitamente modesto rispetto a quelli degli altri trimestri e soprattutto di settembre (0,9304 Usd quest’anno). L’impostazione grafica consente intanto di ipotizzare l’avvio di un Pac, che esalterebbe la redditività globale in presenza di una netta correzione dei mercati. L’Etf si trova infatti ancora a metà percorso fra i massimi di gennaio 2020 e i successivi minimi di marzo sempre 2020. A dicembre pagheranno anche gli Etf con sottostanti le azioni delle Master Limited Partnerships (MLP), società statunitensi che operano nel settore delle infrastrutture energetiche (distribuzione e stoccaggio di petrolio e gas naturale). È un mondo però a parte anche in termini di super redditività e quindi a loro dedicheremo uno specifico articolo nei prossimi giorni, valutando la particolare situazione di questo comparto spinto dalla corsa delle quotazioni dell’oro nero.

Lorenzo Raffo