Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Lorenzo Raffo MERCATI BORSE EUROPEE, PUBBLICATO: 21 minuti fa Yield oggi: quei generosi super dividendi di Parigi Tempo stimato di lettura: 4 minuti di Lorenzo Raffo

Una piazza iper munifica e che riserverà sorprese. Per il Cac 40 due titoli sopra il 7% e altri poco sotto. È il risultato di profitti nettamente superiori rispetto alla fase pre Covid. Condividi su Facebook + Twitter

Twitter Whatsapp

Whatsapp Linkedin

Il listino francese è sempre stato trascurato dagli investitori italiani mentre è venerato da chi fa trading veloce, soprattutto nella componente “small cap”. Nel 2022 meriterà però più attenzione di quanto non sia avvenuto in passato per un motivo persuasivo: un livello di dividendi che in alcuni casi si trasformeranno in super dividendi. Livelli a confronto Occorrerà naturalmente aspettare ancora alcune settimane per conoscere i precisi importi assegnati quest’anno relativamente all’esercizio 2021. Cominciano però a circolare delle anticipazioni, che vedono elevate possibili remunerazioni per gli azionisti. Sopra il 7% - Già si pronosticano un bancario e un telefonico sopra tale asticella lorda. Si tratta di Crédit Agricole e di Orange. Nel primo caso dopo gli 0,80 euro del 18 maggio 2021 con uno yield del 6%, di cui 0,30 riferiti alla ridistribuzione di quanto non pagato nel 2020, resta ancora un residuo da versare di 0,40 euro oltre all’importo 2021. La quotazione del titolo ha accelerato nelle ultime settimane e quindi una qualsiasi inversione ribassista di qui alla primavera rappresenterebbe un’ottima occasione per portare a casa rendimento. Nel caso di Orange la situazione è già molto favorevole, poiché l’anticipo a dicembre di 0,3 euro fa sperare in un residuo nel prossimo giugno ben più corposo, con uno yield stimato sul 7,5% ma che potrebbe essere superiore considerando la debolezza del titolo, che non riesce a superare la barra dei 10 euro.

Già si pronosticano un bancario e un telefonico sopra tale asticella lorda. Si tratta di Crédit Agricole e di Orange. Nel primo caso dopo gli 0,80 euro del 18 maggio 2021 con uno yield del 6%, di cui 0,30 riferiti alla ridistribuzione di quanto non pagato nel 2020, resta ancora un residuo da versare di 0,40 euro oltre all’importo 2021. La quotazione del titolo ha accelerato nelle ultime settimane e quindi una qualsiasi inversione ribassista di qui alla primavera rappresenterebbe un’ottima occasione per portare a casa rendimento. Nel caso di Orange la situazione è già molto favorevole, poiché l’anticipo a dicembre di 0,3 euro fa sperare in un residuo nel prossimo giugno ben più corposo, con uno yield stimato sul 7,5% ma che potrebbe essere superiore considerando la debolezza del titolo, che non riesce a superare la barra dei 10 euro. Sopra il 6% - Una triade si colloca in questo contesto e – fatto interessante – rappresenta business molto diversi fra loro. Una banca (Société Generale), una utility energetica (Engie) e una petrolifera (TotalEnegies) sono stimate fra il 6 e il 7%. Nel primo caso – trattandosi di un istituto di credito – il quadro deve ancora stabilizzarsi stanti i residui da distribuire. Engie ha riaffermato di recente una politica distributiva fra il 65 e il 75% del risultato netto annuale, con un dividendo base di 0,65 euro per gli esercizi dal 2021 al 2023 contro 0,53 euro di quello 2020, con in più la “chicca” di un 10% di maggiorazione per gli azionisti fedeli, che mantengono cioè il titolo a lungo termine. La petrolifera TotalEnergies ha numeri altrettanto interessanti, confermati da tre fattori: lo yield medio degli ultimi dieci anni si è attestato al 5,8%, con un versamento trimestrale e infine per il 2021 sono stati già annunciati (e in parte versati) 0,66 euro il 1° ottobre e il 13 gennaio, con stacco in questo caso il giorno 3, cui si aggiungeranno lo stesso importo il 1° aprile e infine il saldo da fissare in estate. Poi il giro ricomincerà. Al momento lo yield si colloca sul 5,7% ma l’azione da ottobre ha corso molto, forse troppo.

Una triade si colloca in questo contesto e – fatto interessante – rappresenta business molto diversi fra loro. Una banca (Société Generale), una utility energetica (Engie) e una petrolifera (TotalEnegies) sono stimate fra il 6 e il 7%. Nel primo caso – trattandosi di un istituto di credito – il quadro deve ancora stabilizzarsi stanti i residui da distribuire. Engie ha riaffermato di recente una politica distributiva fra il 65 e il 75% del risultato netto annuale, con un dividendo base di 0,65 euro per gli esercizi dal 2021 al 2023 contro 0,53 euro di quello 2020, con in più la “chicca” di un 10% di maggiorazione per gli azionisti fedeli, che mantengono cioè il titolo a lungo termine. La petrolifera TotalEnergies ha numeri altrettanto interessanti, confermati da tre fattori: lo yield medio degli ultimi dieci anni si è attestato al 5,8%, con un versamento trimestrale e infine per il 2021 sono stati già annunciati (e in parte versati) 0,66 euro il 1° ottobre e il 13 gennaio, con stacco in questo caso il giorno 3, cui si aggiungeranno lo stesso importo il 1° aprile e infine il saldo da fissare in estate. Poi il giro ricomincerà. Al momento lo yield si colloca sul 5,7% ma l’azione da ottobre ha corso molto, forse troppo. Sopra il 5% - In tale fascia si stimano la banca Bnp Paribas, l’assicurativa Axa e la multisettoriale (edilizia, media e telefonia) Bouygues ma la lista potrebbe ampliarsi di qui ad aprile per annunci al momento imprevedibili o/e per fasi ribassiste dei mercati. Superprofitti pur con la pandemia La fase immediatamente successiva al primo anno di Covid non ha fatto certo male al Cac 40, con profitti valutati superiori del 60% rispetto a quella anteriore. Le stime parlano di un esercizio 2021 con pagamenti nel 2022 nettamente superiori al 2019, grazie anche in alcuni casi a veri e propri risanamenti, come per la leader siderurgica ArcelorMittal, attesa con profitti di 13 miliardi di euro contro la perdita di 2,2 miliardi nel 2019. Parigi quindi val bene una messa, riprendendo un modo di dire di antica data, ma forse merita perfino qualcosa in più.

Lorenzo Raffo