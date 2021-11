Mettere in portafoglio l’azione Petrobras – leader brasiliana del petrolio – era considerato fino a pochi mesi un azzardo. Poi di colpo la situazione è cambiata. Il quadro molto problematico della sua gestione finanziaria è all’improvviso mutato in meglio, complice il rialzo del prezzo del greggio. Il terzo trimestre ha comportato risultati esplosivi e i flussi di cassa sono aumentati alla grande, trasformando un gruppo considerato un po' la Cenerentola sudamericana in un protagonista di primo piano della scena petrolifera internazionale. Il fatturato totale nei tre mesi è risultato infatti di oltre 23 miliardi di $, con utile lordo superiore a 11 miliardi di $. Meglio addirittura di non poche “big oil” statunitensi ed europee.

Eppure in Borsa…

Un contesto così favorevole non esclude che la quotazione di Petrobras a Wall Street resti bassa, appoggiata su quel livello dei 10 $ da sempre spartiacque fra esasperate fasi ribassiste e progressiva normalizzazione. Il perché di un’evidente debolezza si deve attribuire al quadro generale e soprattutto politico estremamente fragile del Brasile. Da sempre Petrobras è condizionata – appartenendo la società per il 60% circa del capitale all’azionista pubblico o a sue controllate – da quanto avviene nelle segrete stanze del Governo e soprattutto della Presidenza della Repubblica.

L’Eps però sale

L’earning per share nel terzo trimestre è progredito intanto a quasi 0,90 $, lasciando intendere che il prossimo dividendo – distribuito a dicembre – si aggirerà su 1,10 – 1,15 $ per Adr. Ne consegue che l’importo globale per il 2021 si attesterebbe sui 2 $, con un rendimento che si posizionerebbe all’incirca sul 20%. Nessun’altra Compagnia petrolifera è in grado di versare profitti così elevati, sebbene tutte godano in fondo dello stesso trend sottostante. E per il 2022? È possibile che i profitti distribuiti non rinnovino gli stessi livelli di un 2021 da record. Tutto dipenderà dalla quotazione del greggio: se restasse sopra i 70 $ Petrobras avrebbe la capacità di rimanere su livelli di dividendi di 2 $; se scendesse sotto i 60 $ si attesterebbe all’incirca in 1 $ su base annua. Gli analisti specializzati sul titolo ritengono comunque che il maggiore motivo di appeal dell’azione sarà rappresentato anche in futuro dal dividendo più che dalla crescita delle quotazioni. Poco importa: che la profittabilità venga da una voce o dall’altra non cambia l’attenzione con cui si guarda a un’ex perdente di Wall Street. La quale si confronta tuttavia con due rischi: il primo è che il greggio ripiombi negli inferi; il secondo che la politica brasiliana esploda, a causa per esempio delle dimissioni del Presidente Bolsonaro. Per ora entrambe le possibilità sono basse ma escluderle del tutto sarebbe da imprudenti.