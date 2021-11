Il mercato ci è arrivato un po' in ritardo. Quello in corso è stato l’anno della riscossa da parte delle small cap, il che potrebbe proseguire nel 2022. Ovunque nel mondo c’è un fiorire di piccole e medie imprese, le quali puntano a settori di nicchia o che all’opposto cercano di fare le scarpe ai giganti dell’economia. Trascurarle sarebbe un grave errore, sebbene le difficoltà nel reperirle e nel valutarle siano tali da rendere quasi impossibile il cavalcarle in Borsa. Allora? L’unica alternativa è replicarle con gli Etf, più numerosi di quanto forse non si creda. Meglio se a distribuzione di dividendi per accrescere la sporta dei rendimenti complessivi.

Dodici mesi di fuoco

Quando si scrive di finanza non bisognerebbe mai riferire del passato, che interessa poco. In questo caso tuttavia è il caso di segnalare come i migliori Etf small cap abbiano registrato performance da gennaio a oggi di quasi il 40%, battendo nettamente i colleghi riferiti agli indici più pregiati. Vari fattori hanno spinto il settore in tutto il mondo, a cominciare da un’economia che muove sempre più verso la ricerca di business innovativi. Da segnalare inoltre che i replicanti più deboli di small cap hanno riportato nell’anno variazioni positive di almeno il 20%, salvo nel caso di due eccezioni riferite a mercati specifici.

Quattro per fare il giro del mondo

Volendo costruire un portafoglio molto diversificato in termini geografici ecco una quaterna di cloni a distribuzione che garantiscono una copertura globalizzata.

L’ iShares S&P SmallCap 600 (mercato sottostante Usa – Isin IE00B2QWCY14 – valuta denominazione Usd – è quotato sulle Borse tedesche ma negoziabile mediante varie piattaforme italiane, in quanto armonizzato): ha messo a segno il +38% in un anno dalla volatilità abbastanza contenuta, favorito dagli interventi a favore dell’economia della Presidenza Biden. Il dividendo semestrale rende poco, con uno 0,70% circa, ribadendo come le piccole realtà Usa siano impegnate soprattutto nel reinvestimento dei profitti a favore dei propri business. Il 2021 è stato un anno record in termini di performance ma la forza del settore non sembra essersi esaurita.

(mercato sottostante Usa – Isin IE00B2QWCY14 – valuta denominazione Usd – è quotato sulle Borse tedesche ma negoziabile mediante varie piattaforme italiane, in quanto armonizzato): ha messo a segno il +38% in un anno dalla volatilità abbastanza contenuta, favorito dagli interventi a favore dell’economia della Presidenza Biden. Il dividendo semestrale rende poco, con uno 0,70% circa, ribadendo come le piccole realtà Usa siano impegnate soprattutto nel reinvestimento dei profitti a favore dei propri business. Il 2021 è stato un anno record in termini di performance ma la forza del settore non sembra essersi esaurita. Il WisdomTree Europe SmallCap Dividend (replica titoli azionari europei a bassa capitalizzazione con un buon rendimento da dividendi – Isin IE00BQZJC527 – valuta di denominazione Eur – quotato a Milano): l’Europa è più generosa anche su questo fronte, con un rendimento sul 2,2% distribuito due volte l’anno. In ritardo rispetto a quello Usa, il settore potrebbe avvantaggiarsi dei piani di investimento post Covid in attivazione in vari Paesi grazie agli aiuti di Bruxelles.

(replica titoli azionari europei a bassa capitalizzazione con un buon rendimento da dividendi – Isin IE00BQZJC527 – valuta di denominazione Eur – quotato a Milano): l’Europa è più generosa anche su questo fronte, con un rendimento sul 2,2% distribuito due volte l’anno. In ritardo rispetto a quello Usa, il settore potrebbe avvantaggiarsi dei piani di investimento post Covid in attivazione in vari Paesi grazie agli aiuti di Bruxelles. L ’iShares Japan Small Cap (replica lo specifico mercato giapponese – Isin IE00B2QWDY88 – valuta di denominazione Usd – quotato a Milano): è stato il meno performante dei quattro mercati, a causa di vari motivi, partendo dalla relativa debolezza dello yen sull’euro. Il rendimento da dividendi è dell’1,5% circa, con due rate annue. Bassa la volatilità di un mercato che aveva fatto bene nel 2019 e che solitamente è decorrelato rispetto a Wall Street ed Europa.

(replica lo specifico mercato giapponese – Isin IE00B2QWDY88 – valuta di denominazione Usd – quotato a Milano): è stato il meno performante dei quattro mercati, a causa di vari motivi, partendo dalla relativa debolezza dello yen sull’euro. Il rendimento da dividendi è dell’1,5% circa, con due rate annue. Bassa la volatilità di un mercato che aveva fatto bene nel 2019 e che solitamente è decorrelato rispetto a Wall Street ed Europa. L’iShares Emerging Markets Small Cap (replica azioni a piccola capitalizzazione dei Paesi emergenti – Isin IE00B3F81G20 – valuta di denominazione Usd – è quotato sulle Borse tedesche ma negoziabile mediante varie piattaforme italiane in quanto armonizzato): il grafico conferma l’esplosione di questo specifico asset azionario nel 2021 ma le prospettive sono ancora favorevoli. Lo yield si attesta sull’1,3%.

Poco ma in crescita

Mettere in portafoglio delle small cap sta diventando strategico, sempre che si accetti la loro potenziale maggiore volatilità, che negli ultimi due anni in realtà non si è manifestata. Partire allora con una piccola quota di Etf sulle capitalizzazioni minori è seguire un trend che crescerà nel medio e lungo termine, complici le svolte in corso dell’economia mondiale.