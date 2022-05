Se ormai può meno tutti hanno sentito parlare di NFT (Non Fungible Token), cioè il modo con cui un’opera digitale diviene tracciabile nei passaggi di proprietà, molte sono le storie di opere vendute per milioni di dollari.

Ebbene, non sono solo storie perché ormai quello dell’arte NFT sta diventando un settore autonomo con i suoi nomi di punta.

Quello che vogliamo esplorare pggi sono proprio gli artisti più famosi e più quotati in questo campo.

Perció se l’arte è soggettiva vediamo però quali sono i 10 artisti più venduti e più celebrati nell’arte crittografica.

Chi è Pak, l’artista crittografico preferito da Elon Musk con i suoi NFT altamente tecnologici

Quello che viene considerato l’artista NFT più quotato al momento è Pak, tuttavia si tratta di uno pseudonimo e tutto sommato il personaggio rimane ancora molto misterioso per tutti.

Quello che ha contribuito ad affermare Pak come artista digitale è anche l’impiego di tecnologie avanzate per le sue opere NFT.

La sua opera più famosa e costosa si chiama “The Merge”, la fusione, ed è un'opera che si basa su un’immagine 2D, solo che questa è stata divisa in tanti NFT è venduta come fosse in quote.

Questi NFT hanno la particolare caratteristica che se un proprietario ne acquista più di uno i due esemplari si fondono automaticamente a creare un NFT più grande e di maggior valore. È una sorta di puzzle messo in vendita in singoli pezzi su Nifty Gateway, per il valore complessivo di, tenetevi forte, ben 91,8 milioni di dollari in Ether (ETH), la criptovaluta nativa della Blockchain Ethereum su cui l’opera crittografica è costruita. Il prezzo in dollari si riferisce al prezzo di mercato degli ETH al momento dell’acquisto.

Pak oltre che per gli NFT costosi è famoso anche per aver realizzato l’intelligenza artificiale Archillect.

Beeple, alias Michael Joseph Winkelmann, con il suo NFT da 69 milioni di dollari

Chi non è nuovo al mondo degli NFT avrà certamente sentito parlare di un altro grande artista crittografico e cioè Beeple, pseudonimo di Michael Joseph Winkelmann, classe 1981.

Di Beeple è stato anche il primo NFT venduto dalla casa d’aste a Christie’s e cioè l’opera “Everydays: the First 5000 Days”, che è un collage di 5mila immagini venduto per 69 milioni di dollari.

Un’altra opera NFT di Beeple sempre venduta da Christie's per 28,9 milioni di dollari si chiama Human.

In quest’opera opera Beeple pur cedendone la proprietà ha conservato la possibilità di accedervi, così che periodicamente questo NFT cambia aspetto.

Un’altra opera di Beeple è inclusa nella top ten degli NFT più costosi mai venduti ed è “Crossroad”. Un’immagine che rappresenta un uomo di grosse dimensioni svenuto a terra dove spicca la capigliatura bionda e che simboleggia la sconfitta di Trump nelle elezioni presidenziali USA 2020 contro Biden. L’esemplare venduto su Nifty Gateway è stato acquistato per 6,6 milioni di dollari.

Un algoritmo genera gli NFT di Tyler Hobbs.

Altro artista che ha raggiunto una fama immensa nel mondo degli NFT è Tyler Hobbs.

La sua opera più famosa è stata venduta su Art Blocks e si chiama “Fidenza”. Anche in questo caso siamo nel campo di NFT che si contraddistinguono per le innovazioni tecnologiche.

Fidenza è una serie di 999 NFT generati a caso in base ad un algoritmo disegnato dallo stesso Hobbs, sono immagini ricche di blocchi e curve. Ogni pezzo all’epoca del lancio fu venduto per 0,17 ETH che corrispondeva a circa 400 dollari l’uno.

Ancora un esponente dell’arte algoritmica: Dmitri Cherniak

Anche Dmitri Cherniak è un esponente come Tyler Hobbs di quella che si definisce “arte generativa”.

Tra le sue opere più degne di nota la collezione del 2021 Ringers: 1.000 NFT generati da un algoritmo e pubblicate su Art Blocks.

Le immagini di questa serie si concentrano su forme geometriche e spaziano dal bianco e nero ad esemplari dove spiccano i colori vivaci.

L’artista è anche un programmatore che ritiene che il suo principale strumento artistico sia l’automazione.

Dmitri Cherniak dal soprannome "Dead Ringers" è stato anche protagonista di una strategia originale di marketing per le sue opere perché ha deciso di inviare i sui NFT a 16 indirizzi crittografici a caso su 40 disponibili.

XCOPY: il gangster degli NFT

Nella Top Five degli artisti crittografici più pagati del momento troviamo XCOPY.

Definito il “gangster degli NFT” per via dei soggetti delle sue opere che raffigurano in genere teschi è riuscito a guadagnare ben 24 milioni di dollari in 24 ore con un solo drop degli NFT delle collezione MAX PAIN AND FRENS su Nifty Gateway. Quando la vendita è iniziata a marzo scorso sono stati generati 7.394 NFT venduti ognuno per 1 Ethereum, che allora valeva 3.108 dollari a unità.

Gli NFT della piattaforma Art Blocks ancora protagonisti

Un altro artista di punta della piattaforma Art Blocks Matt DesLauriers fa parte di quella che si definisce arte generativa, solo che a differenza degli altri assume forme meno astratte.

I suoi NFT che sono sia immagini 2D che 3D si contraddistinguono per letto colorazioni sgargianti.

Gli NFT hanno un “vero” artista: Hackatao

Un unicum nel panorama dell’arte crittografica, che è costellata di informatici e programmatori, è Hackatao che è sia un artista di opere fisiche che digitali.

Qui non siamo nel campo dell’astratto, ma i suoi NFT spesso rappresentano immagini femminili e toccano tematiche più varie da quelle sociali alle criptovalute.

Snowfro, il padre della piattaforma Art Blocks e del logo Chromie Squiggle

Snowfro è un personaggio noto nel mondo degli NFT anche perché ha fondato la piattaforma di arte generativa Art Blocks, di cui ha anche creato il famoso logo Chromie Squiggle.

Forse la sua opera più famosa è proprio l’iconico logo che l’autore però ha rivelato non essere nato a questo scopo, ma solo come presentazione per dimostrare le applicazioni della Blockchain nel campo dell’arte. Ma il successo attratto dall’immagine a chiunque venisse mostrata lo convinsero a farne il logo di Art Blocks.

Insomma è la storia di un’opera nata per caso!

L’arte generativa trionfa ancora: gli NFT animati di Rich Lord

La quantità di artisti famosi collegati alla piattaforma di arte generativa Art Blocks rende bene l’idea di come nel campo degli NFT le innovazioni tecnologiche abbiano un loro peso e che pur entrando nel campo dell’arte si resta anche sempre comunque nel campo dell’informatica.

L’arte generativa di può infatti riassumere sostanzialmente nel tentativo di generare opere d’arte attraverso un algoritmo, nella concezione che sia l’arte a generare l’arte.

Altro artista che rientra in questa sfera è Rich Lord la cui opera più popolare è Geometry Runners, che rappresenta una serie di forme geometriche animate e caratterizzate da colori tenui.

Monica Rizzoli chiude il cerchio dei 10 artisti NFT più pagati

Chiudiamo la rassegna con un ‘altra artista di NFT che da poco è entrata a far parte del team di Art Blocks e cioè Monica Rizzoli, la brasiliana che ha lanciato sulla piattaforma lo scorso anno una collezione dal titolo “Fragmentos de um Campo Infinito”.

Anche in questo caso siamo nella sfera dell’arte generativa con immagini animate prodotte da un algoritmo in cui la vegetazione viene disposta lentamente e interagisce con l’ambiente circostante.

Le opere sono generate materialmente solo al momento dell’acquisto e prima di allora il potenziale acquirente ha solo un'idea generica dello stile della collezione, basata su esempi e altre opere dell’artista.

In questo modo si punta a creare un'esperienza unica che parte dal momento in cui si compra il pezzo.