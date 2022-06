Binance exchange ha annunciato ufficialmente una partnership con Cristiano Ronaldo per il lancio di una collezione NFT a lui dedicata. Probabilmente sarà in forma di Mystery Box!

Binance exchange è la piattaforma di acquisto di criptovalute con il più alto volume di scambio al mondo e dall’anno corso ospita una ricca sezione dedicata agli NFT (Non Fungible Token).

L’exchange ha annunciato il 23 giugno di aver stretto una partnership con Cristiano Ronaldo per il lancio di una collezione NFT a lui dedicata.

Binance mette in vendita un particolare tipo di risorse che sono le Mystery Box, offre cioè la possibilità di comprare ad un prezzo fisso NFT a scatola chiusa, dove si conosce la collezione a cui appartengono, ma non la risorsa che è contenuta nella box.

In genere le collezioni dei calciatori sulla piattaforma vengono lanciate proprio secondo questa modalità, che con buona probabilità sarà anche quella adotatta come strategia di marketing da CR7.

L'esclusiva collezione NFT di Cristiano Ronaldo sarà in vendita su Binance exchange nel 2022

Il 23 giugno Binance exchange ha annunciato un importante accordo con Cristiano Ronaldo il fuoriclasse portoghese per il lancio di una collezione di NFT.

Ronaldo non è il primo calciatore a stringere un accordo di questo tipo con questo exchange: prima di lui Toni Kroos aveva lanciato i suoi NFT e anche Ciro Immobile, solo per citarne due.

In tutti i casi la modalità scelta per il lancio delle risorse crittografiche è stata la medesima, cioè il meccanismo delle Mystery Box, dove pagando un prezzo fisso non si conosce il livello di rarità del Non Fungible Token che apparirà dopo l'acquisto.

È molto probabile che anche la collezione dedicata a CR7 segua questa stessa modalità di lancio, che dovrebbe per altro avvenire nel corso dell’anno.

La notizia è stata confermata con entusiasmo anche da Ronaldo che attende l’apparizione delle sue risorse digitali.

Per adesso non sa comunque molto di più se non che sia stato siglato un accordo tra Binanace e CR7, molti dettagli arriveranno in corso d’opera.

Le Mystery Boxes NFT di Binance all’ultimo grido

Le Mystery Boxes di Binance riproducono l’effetto che si ha aprendo una busta di figurine Panini, che per altro esistono anche loro in versione NFT.

Ovvero tutti sappiamo che dentro usciranno alcuni dei giocatori di una determinata stagione e di un determinato campionato, ma non sappiamo quale dei giocatori. Benché le bustine abbiano tutte lo stesso prezzo le figurine che contengono non hanno tutte lo stesso livello di rarità e non si conosce quanto sia di valore della risorsa fino a che la bustina non è stata aperta su Binance exchange.

Nella sezione dedicata alle Mystery Box si acquista un NFT corrispondente ad una determinata collezione, ma non si sa quale delle risorse capiterà, poiché l’aspetto del Non Fungible Token viene svelato solo dopo l’acquisto quando si apre la scatola.

Le Mystery box di una determinata collezione sono in vendita tutte allo stesso prezzo, il costo varia però in base alle diverse collezioni.

Perché Binance ha creato degli NFT a scatola chiusa

Il meccanismo dietro questa logica è di offrire una buona dose di divertimento agli utenti insieme ad un alto margine di guadagno se si è tra i fortunati a pescare il Non Fungible Token con gli attributi più rari.

Le Mystery Box di Binance stanno diventando sempre più popolari e sono molte le collezioni famose che utilizzano questa strategia di lancio delle risorse, ad esempio le sneakers NFT dell’ASICS sono state messe in vendita proprio in questo modo.

Le sneakers NFT dell’ASICS tra guadagni e vantaggi

Una collezione molto importante lanciata su Binance attraverso le Mystery Boxes è stata quella delle sneakers NFT firmate ASICS.

I Non Fungible Token di questa collezione oltre ad essere validi ai fini del classico trading offrono anche un altro vantaggio ai proprietari. Con essi si potrà usare la App STEPN, che permette di guadagnare criptovalute camminando correndo o facendo attività fisica.

Ma per avere pieno accesso alle funzionalità dell’applicazione, cioè per avere i premi al completamento degli obiettivi, è obbligatorio possedere una sneakers NFT dell’ASICS. Dove le risorse hanno caratteristiche diverse che sbloccano premi diversi, cioè somme diverse in criptovaluta.

STEPN al momento aspetta il lancio per essere disponibile sia per dispositivi mobili IOS che Android.

Anche Mike Tyson entra nel mondo della blockchain

Nel campo dello sport Binance non è nuovo a partnership molto importanti. Oltre a quelle già citate ricordiamo le Mystery Boxes NFT del campione di pugilato Mike Tyson.

La collezione ha visto la luce lo scorso aprile e consisteva di 15.000 pezzi in totale, ma di 5 tipologie di risorse classificate in base al livello di rarità:

15 Platinum

35 Diamond

1.950 Gold

4.000 Silver

9.000 Bronze

Più raro è il token più la risorsa è di valore. Il meccanismo delle Mystery Boxes prevede proprio di affidarsi alla fortuna sperando che esca una delle risorse più rare, che poi si potrà rivendere ad un prezzo nettamente maggiore di quanto si è pagato.

In verità, Mike Tyson aveva già provato a lanciare i suoi NFT sulla piattaforma blockchain Solana, ma non ottenendo il successo sperato è stato siglato l’accordo con Binance exchange e si è scelta la strategia delle Mystery Boxes.