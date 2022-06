Pensando agli NFT si pensa subito alle opere digitali in forma di immagini eppure questa è una visione molto limitata. C’è ad esempio un settore dove queste risorse stanno avendo un successo incredibile ed è nella produzione cinematografica. Gli NFT sono infatti diventati lo strumento preferito per la diffusione di cortometraggi. Per quanto riguarda invece la produzione di film, sempre più registi famosi, come Scorsese, scelgono di raccogliere i finanziamenti necessari ai propri film attraverso il lancio di collezioni di Non Fungible Token.

L’utilizzo degli NFT per rendere famose opere di arte digitale è ormai noto anche se la loro funzione viene perlopiù associata a quella delle immagini.

Eppure un NFT può essere costruito oltre che a partire dalle immagini anche con file audio e video. E così pian piano il campo di applicazione degli NFT si sta ampliando e arrivano i primi cortometraggi in forma di Non Fungible Token.

Quello che bisogna cogliere è soprattutto la potenzialità della cosa, poiché se per ora gli NFT, relativamente all’inizio della loro storia che comincia nel 2015, sono clip o cortometraggi di pochi minuti è facile immaginare che il progresso tecnologico si evolverà in questo senso anche per i lungometraggi e forse non manca molto al primo vero e proprio film NFT.

Nel campo della produzione cinematografica gli NFT hanno già trovato applicazione come strategia per raccogliere il budget utile allo sviluppo del film. Così sarà ad esempio finanziato il prossimo film di Martin Scorsese.

Intanto il genere horror ha già avuto il suo cortometraggio NFT intitolato “Trick Not Treat” è molti altri short film degni nota stanno per apparire sul mercato.

Nasce inoltre la piattaforma Argo dedicata invece a registi e produttori emergenti che voglio trasformare i loro lavori in NFT e commercializzarli in questo modo.

“Trick Not Treat” il cortometraggio horror diffuso come token NFT

Uno dei primi cortometraggi horror mai realizzati come NFT è stato prodotto dalla Lawford County Productions in collaborazione con Terror Cards. Il cortometraggio nasce direttamente come NFT e proprio allo scopo di essere diffuso in questo formato dal titolo “Trick Not Treat”, si tratta di un corto di 4.55 minuti, con attori veri e non basato su immagini digitali.

Questo NFT è costruito su una blockchain chiamata WAX, che ha la sua criptovaluta nativa omonima, listata sui principali exchange compreso Binance.

Nonostante la sua brevità "Trick Not Treat" è un cortometraggio nel senso letterale del termine cioè girato sulla base di una sceneggiatura con attori emergenti. La storia si svolge di notte ed è stata girata tutta in una volta con riprese dalle 19.30 alle 6 del mattino.

La trama si basa su una coppia che durante la notte di Halloween si reca in una baita appartata in vacanza per sfuggire all’insopportabile “Trick Or Treat”, cioè “dolcetto o scherzetto”, ma qui riceve comunque una visita alla porta.

Questo film nasce con il tentativo e la volontà di essere un NFT, motivo anche della sua brevità.

Per quanto riguarda i nomi lo scrittore e regista del corto è stato Jed Brian, mentre la produzione di Previn Wong di Terror Card, a cui appartengono anche i diritti del filmato.

Come nasce l’idea di un corto su NFT

L’idea di questo corto NFT è nata da Wong che si è messo in contatto con Jed Brian proprio per discutere della possibilità del progetto. Brian però rispose a Wong di avere già pronta una sceneggiatura adatta allo scopo ed era quella di "Trick Not Treat", che Wong immediatamente approvò perché diventasse un NFT.





Perché scegliere la blockchain WAX per il minting degli NFT

Il film è stato messo in vendita sulla piattaforma AtomicHub, che è l’exchange principale per gli NFT che girano sulla blockchain WAX.

La scelta della blockchain WAX per il minting degli NFT rispetto a scelte più classiche come Ethereum, Polygon o Binance, è dovuto al fatto che molte piattaforme NFT permettono di creare un Non Fungible Token solo a partire da un file di dimensioni limitate e dove non si possono inserire contenuti con accordi video di InterPlanetary File Systems.

“A Step Apart”, il primo cortometraggio NFT interamente costruito su Ethereum

Cambiamo contesto e abbandoniamo sia il genere horror che la blockchain WAX e veniamo ad un altro progetto che ha rappresentato il primo corto NFT realizzato sulla famosa blockchain Ethereum e che viene distribuito sull'altrettanto nota piattaforma di scambio di Non Fungible Token chiamata “Open Sea”.

Anche in questo caso abbiamo un film interpretato da attori, ma di genere “drama”, dove la trama segue la vicenda di una famiglia disfunzionale dal punto di vista dei figli bambini: “A Step Apart”.

Il prezzo degli NFT di “A Step Apart” varia in base alla categoria ed esistono tre tipologie di risorsa, dove nulla cambia per il film, ma si avranno accesso a diversi tipi di reward.

Gli NFT “Angel”, sono i più economici dal prezzo di 0,01 ETH, che al valore attuale della criptovaluta corrispondono a circa 16 euro.

I “Platinum” valgono 0,1 ETH, cioè circa 165 euro.

Gli NFT “Executive” sono venduti a 0,3 ETH ciascuno, cioè circa 500 euro. Più il token è di valore più reward speciali otterranno i proprietari.

“Argo”: la piattaforma che permette di promuovere il proprio short film in formato NFT

Per i registi emergenti che vogliono invece trasformare il proprio “short film” in NFT è in fase di implementazione una nuova piattaforma chiamata “Argo”.

Argos nasce nel 2021 come una piattaforma streaming di ultima generazione per promuovere e curare cortometraggi. L’ecosistema nel suo complesso si presenta come qualcosa di unico, perché l’obiettivo non è solo vendere short film, ma creare una community dove gli utenti possono votare il film più bello ed entrare in contatto tra di loro.

Gli NFT sono l’ultimo punto di arrivo della piattaforma, dove è già possibile scaricare la serie di corti chiamata Bad Assistant del regista indipendente ButcherBilly.

Gli NFT come strategia di business nel cinema

Nello stesso modo, cioè attraverso la vendita di NFT, sarà anche finanziato il prossimo film di Martin Scorsese, per cui gli NFT Studios raccoglieranno con il lancio di queste risorse i soldi necessari alla produzione.

Ancora, Versus Entertainment e Ridley Scott stanno usando la stessa strategia per la produzione di un nuovo film che racconterà la storia della blockchain Ethereum e del suo fondatore Vitalik Buterin e sarà intitolato "Infinite Machine. Al momento già due airdrop di NFT sono avvenuti e hanno avuto un notevole successo, permettendo di mettere da parte una somma considerevole. Inutile dire che trattandosi di un progetto tutto incentrato su Ethereum anche il minting degli NFT avverrà sulla medesima piattaforma e le risorse sono al momento in listing su OpenSea, che supporta appunto questa blockchain.

Che cos’è Decentralized Pictures (DCP) fondata da Roman Coppola?

Sempre nel campo di applicazione della tecnologia lockchain alla cinematografia nasce Decentralized Pictures (DCP), che è un'organizzazione fondata da Roman Coppola, Leo Matchett e Michael Musante, con il fine di finanziare attraverso gli NFT gli aspiranti registi emergenti, soprattutto quelli che provengono da un background “svantaggiato”.

La piattaforma si prefigge di raccogliere fondi attraverso il lancio e la vendita di NFT proprio al fine di finanziare e realizzare i film di registi emergenti.

La prima collezione è stata già lanciata e si intitola FILMCrew. Si tratta di 56 NFT che sembrano un mazzo da vivo e dove ogni carta rappresenta un personaggio sul set di un film.

L'acquisto di queste risorse avviene sulla piattaforma Rarible, poiché il minting degli NFT è avvenuta sulla blockchain Tezos.

La piattaforma si prefigge comunque per adesso lo scopo di usare gli NFT come forma di finanziamento al fine di mettere da parte il budget necessario alla produzione e non la diffusione stessa di film attraverso questa modalità, anche perché in questo caso non si tratta solo di cortometraggi e file di grosse dimensione, quanto un intero lungometraggio, creano ancora qualche problemi per una diffusione in Non Fungible Token.