Gli NFT stanno diventando sempre più popolari con un mercato che mira a fare concorrenza a quello delle criptovalute.

Certamente una cosa non troppo facile per chi muove i primi passi nel mondo dei Non Fungible Token è orientarsi e capire come individuare un buon acquisto, cioè come acquistare una risorsa NFT che garantisca una buona possibilità di guadagno con il trading.

In questo contesto un’opportunità molto interessante sono le mystery box NFT. Cioè acquisti a scatola chiusa, dove si conosce la collezione del NFT, ma non si conosce la risorsa nello specifico, ovvero gli attributi e la rarità del Non Fungible Token.

Binance non è l’unico exchange ad offrire le sue mystery box, ma le opportunità che qui si possono trovare sono particolarmente vantaggiose perché molti personaggi e brand famosi stanno iniziando ad utilizzare questa modalità per il lancio della loro collezione di NFT.

Un viaggio alla scoperta delle Binance Mystery Box NFT

Partiamo dalle basi e cioè che cos’è una mystery box NFT, che consiste in una collezione di risorse digitali in forma di Non Fungible Token ciascuna delle quali venduta ad un prezzo fisso senza che si conosca il contenuto.

In parole povere è come acusitare una bustina di Figurine Panini, con un prezzo fisso, ma senza sapere la rarità del pezzo che ne verrà fuori.

Molto interessanti anche per le partnership importanti siglate sono le mystery box NFT di Binance, il popolare exchange che ora ospita anche una sezione dedicata ai Non Fungible Token.

Tutti gli NFT venduti con le mystery box di Binance lavorano sulla medesima Blockchain di Binance Smart Chain, che ha dei costi per le commissioni notevolmente ridotti rispetto al rivale Ethereum, le cui gas fee per le transazioni piuttosto alte.

Come si compra e quanto costa una mystery box NFT su Binance exchange?

L’acquisto di una mystery box su Binance avviene in BUSD, cioè lo stablecoin ancorato al dollaro USA e operante sulla medesima Blockchain degli NFT.

Binance ospita un mondo molto vasto di NFT dove attraverso il sistema della mystery box vengono messi in vendita sia pezzi d’arte digitale, come collezioni legate a personaggi famosi del mondo dello sport, sia risorse NFT per metaversi e videogiochi play-to-earn su Blockchain.

Le mystery box vengono infatti vendute all’interno di collezioni di un determinato progetto e hanno ciascuna un costo fisso di base, ovviamente i vari NFT che possono fuoriuscire hanno rarità diversa perciò c’è la possibilità di ottenere pezzi rari con un prezzo di partenza basso.

Le mystery box vengono vendute con un prezzo che varia in base alle collezioni, ma parte da meno di 20 euro a risorsa.

Acquistare una risorsa NFT su Binance è comunque piuttosto facile e l’unica cosa richiesta è un wallet crittografico, così da depositare un po’ di BUSD.

Una volta acquistate le mystery box come si fa a riscattare un NFT su Binance?

Veniamo ad un aspetto cruciale e cioè, una volta acquistata una mystery box su Binance, come si fa ad aprirla e vedere il contenuto.

I singoli NFT su Binance sono venduti per un periodo di tempo limitato, con la possibilità che la finestra utile si chiuda prima per esaurimento delle risorse NFT che in genere sono sold out in poche ore.

Una volta completato l’acquisto basterà cliccare sul Non Fungible Token e questo viene “rivelato”, si palesa cioè il pezzo della collezione NFT che è stato comprato.

Una volta terminato il periodo di vendita e assegnati i pezzi, allora è possibile fare trading con la risorsa acquistata sia sul marketplace di Binance NFT sia trasferendo il Non Fungible Token sul prorpio wallet crittografico.

Solo su Binance le GB Sugar Sugar mystery box NFT. Cosa sono e perché possono valere un tesoro?

Se diamo uno sguardo alle collezioni più recenti, a partire dal 24 aprile sarà possibile l’acquisto delle GB Sugar Sugar mystery box NFT su Binance.

Si tratta di risorse NFT che servono per giocare ad un nuvo videogioco Blockchain che sarà disponibile alla fine del mese e che si chiama Golden Bros.

Attraverso le mistery box sono messi in vendita NFT che costituiscono i personaggi di gioco di questo videogioco Blockchain.

Ogni risorsa parte dal prezzo di 299 dollari, con la possibilità anche di aggiudicarsi personaggi rarissimi.

Nel caso specifico di questa mystery box abbiamo un prezzo di partenza piuttosto alto e lo si deve al particolare tipo di risorsa contenuta nella confezione.

Perché questo specifico tipo di risorsa NFT è progettata non solo per essere collezionata, ma anche per essere usata nel gioco Golden Bros e per evolvere nel tempo e cambiare i suoi attributi con i progressi di gioco, in modo che anche il Non Fungible Token stesso diventi di maggior valore giocando.

Le risorse NFT di metaversi e videogiochi Blockchain non sono infatti statiche, ma dotate di attributi e parametri variabili che possono far lievitare esponenzialmente il valore di mercato del token. Sono in genere un tipo di risorsa particolarmente redditizia e che perciò parte da un costo relativamente alto anche se acquistata con le mystery box.

Su Binance arrivano mystery box NFT musicali di artisti famosi

Facciamo un altro esempio che rende bene l’idea della vastità di materiale che può trovarsi su Binance sotto forma di mystery box NFT.

Sold out qualche giorno fa le ELT X Akon Music Mystery Box rappresentano una collezione di 3.500 NFT ciascuno contenente un elemento musicale.

Una volta acquistato il Non Fungible Token il file musicale contenuto potrà essere usato sul sito Element.Black (sotto Music-Infinity), dove i possessori potranno integrare e rimontare il brano, creando così un nuovissimo NFT personalizzato.

Chi possiede uno di questi NFT avrà anche accesso a brani esclusivi dell’artista Akon a cui appartiene la collezione.

Ogni mystery box di quetsa collezione è stata venduta ad un prezzo di 150 dollari.

Una mystery box economica su Binance dedicata a Roy Jones Jr.

Veniamo ad un’altra collezione di mystery box NFT sold out qualche giorno fa su Binance, ma dal prezzo di partenza infinitamente più basso, cioè di 35 dollari a risorsa.

La collezione "Captain Hook" Mystery Box è stata creata al fine di celebrare Roy Jones Jr. famoso pugile americano e consiste in 12.000 risorse NFT con un diverso livello di rarità.

Chi si aggiudica i pezzi più rari tra le mystery box di Binance accede anche ad una seriee di vantaggi extra come merchandising e contenuti extra esclusivi.

Ricordiamo che le mystery box su Binance rappresentano sempre un’esclusiva, cioè pezzi che vengono lanciati in anteprima sull’exchange anche se dopo il riscatto possono essere trasferiti per il trading sulle altre piattaforme di scambio.

Le KYC mystery box di Binance a tiratura limitata

Accanto alle partnership importanti Binance lancia periodicamente anche le proprie personali collezioni di NFT.

Prima di tutto i nuovi utenti che si iscrivono sulla piattaforma ed effettuano tutti i passaggi di verifica dell’identità ricevono una KYC mystery box di Binance.

Cioè un NFT con tiratura limitata che potrà però essere usato per trading e trasferito sul proprio wallet crittografico solo quando tutte le risorse saranno distribuite.

Si tratta di una sorta di bonus benvenuto che Binance NFT regala ai nuovi utenti e di cui IntoCrypto nel suo video YouTube ci offre una guida dettagliata:

Accanto a questo welcome bonus Binance lancia periodicamente delle proprie collezioni di mystery box a tema autoprodotte e a tema. Un esempio è stata la collezione di uova di Pasqua Binance, cioè NFT raffiguranti un uovo di pasqua ciascuno con un diverso livello di rarità.