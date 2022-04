La moda degli NFT (Non Fungible Token) non risparmia le figurine Panini dei che arrivano su Blockchain. Tanti gli sport da collezionare e ovviamente non potevano mancare le figurine dei calciatori NFT, con un regalo speciale per chi completa l’album digitale.

Spopola in ogni dove la moda degli NFT (Non Fungible Token) e abbraccia anche le figurine Panini dei calciatori.

Dal 2020 la Panini America ha infatti lanciato sul suo store online le figurine NFT dei vari sport, dove per altro si possono acquistare le risorse crittografiche senza ricorrere alle criptovalute, ma pagando comodamente con la valuta fiat di riferimento che è il dollaro.

In Italia le figurine panini NFT sono ancora poco famose e questo anche perché essendo un’iniziativa che parte dalla sede americana si concentra su sport che sono molto popolari oltreoceano, ma non nel nostro Paese.

Le massime leghe di basket, baseball, football americano hanno ormai un mercato NFT ben consolidato di loro e anche le figurine Panini non sono da meno con molti esemplari che valgono davvero molto.

Per quanto riguarda il calcio il panorama è ristretto, ma l’orizzonte comincia ad ampliarsi, quest’anno sono infatti state lanciate le figurine Panini dei calciatori di alcune serie importanti in Europa come la Ligue 1 francese. Al momento le figurine Panini della Serie A italiana non esistono ancora, ma è solo una questione di tempo.

Acquistare e fare trading con queste risorse NFT è facilissimo perché basta scaricare la app dove si possono acquistare sia le figurine singole, sia le bustine, cioè pacchetti a prezzo fisso da cui fuoriesce più di un Non Fungible Token, ma senza sapere quale prima dell’acquisto.

Ancora, la Panini periodicamente e con cadenza regolare attua delle sfide, cioè dà la possibilità agli utenti di completare una determinata collezione di figurine in un tempo prestabilito così da vincere un premio, che in genere è un NFT molto raro.

Cosa sono e come funzionano le figurine Panini NFT

Le figurine Panini NFT sono un progetto lanciato nel 2020 e che rispecchia in tutto e per tutto l’album fisico, sia nella possibilità di fare trading che in quella di vincere premi se si completa la collezione.

A lanciare le figurine digitali su Blockchain è stata la Panini America, con gli esemplari dei giocatori della NFL. Agli inizi il progetto era un po’ diverso perché non esistevano ancora le “bustine di figurine NFT”, cioè si acquistavano solo gli esemplari singoli dei giocatori. Acquistando la figurina digitale si acquistava poi anche quella fisica che veniva spedita a casa essendo il progetto disponibile solo sul territorio americano.

Dal 2020 ad oggi il progetto si è ampliato e adesso acquistando un NFT Panini non si compra più anche la figurina fisica, ma solo la risorsa digitale.

Molti sport si sono aggiunti alla collezione, soprattutto quelli popolari negli USA e anche il calcio europeo comincia lentamente a fare la sua apparizione. È stata anche lanciata un’app che permette il trading e l’acquisto delle figurine NFT in tutto il mondo.

Per quanto riguarda le sfide, al momento per un’altra settimana è attivo un challenge che coinvolge le figurine dei calciatori Panini della Ligue 1. Completando infatti un “album” di 50 figurine, cioè collezionando 50 specifici NFT si ottiene un Non Fungible Token speciale come premio. L’obiettivo è rendere il collezionismo di figurine dei calciatori NFT quanto più simile a quello classico con gli album di carta, dove completandone uno si vincevano premi come maglie e palloni autografati dai calciatori.

Dove e come acquistare gli NFT delle figurine Panini

Gli NFT delle figurine Panini si comportano come un classico Non Fungible Token, cioè quando vengono acquistati la proprietà degli stessi viene trasferita e registrata su Blockchain. Acquistare e fare trading con le figurine Panini è molto facile perché si usa il marketplace integrato nella App e si può pagare direttamente in dollari, senza bisogno di collegare un wallet crittografico e usare criptovalute, come invece accade sui classici exchange di NFT.

Chi vuole iniziare a comprare figurine NFT, visto che l’acquisto è consentito solo in dollari USA può usare una strategia che permette di risparmiare molto sui costi delle commissioni relative alla conversione da euro a dollaro e consiste nell’ottenere una carta multivaluta come Wise o Revolut, che sono per altro carte di debito gratuite.

Acquistare gli NFT con le “bustine digitali” di figurine Panini

Una volta scaricata la app per smartphone Panini direct, l’acquisto delle figurine è veramente semplice. Qui si trova una sezione dove gli utenti mettono in vendita all’asta o a prezzo fisso i propri NFT dei giocatori, divisi per sport e campionato.

In alternativa abbiamo la possibilità di acquistare le bustine digitali, al momento non ci sono bustine acquistabili in relazione al calcio ma c’è la NFL, la NBA, la UFC e la MLB.

A febbraio la collezione di bustine digitali di figurine panini della massima serie francese di calcio è stata lanciata a 5 dollari a pacchetto, dove “uscivano” ben 6 NFT.

Per quanto riguarda l’aspetto degli NFT queste sono identiche alle figurine cartacee solo in digitale, cioè con l’immagine 2D del calciatore e anche un numero di serie, che sempre nelle collezioni di trading card Panini in parte ne determina il valore.

Dalla bustina possono uscire NFT più rari di altri ad esempio con il giocatore in posa diversa e queste hanno un valore maggiore.

Per quanto riguarda l’acquisto dei pezzi singoli come nelle figurine di carta anche qui il valore degli NFT varia e partiamo da figurine di 1 dollaro fino a pezzi che ne valgono migliaia; il trading con queste risorse può essere effettuato attraverso il marketplace integrato e comodamente in dollari.

The G.O.A.T. Channel ha realizzato un video YouTube che mostra come avviene l’acquisto e “l’apertura” di una bustina di figurine Panini NFT dei calciatori della lega francese:

La Lega Seria A di calcio lancia i suoi NFT ufficiali su Crypto.com

Se le figurine Panini NFT non offrono un panorama molto vasto nel mondo del calcio, gli appassionati dello sport hanno comunque altre alternative.

Prima di tutto la Lega Serie A ha lanciato a partire dall’anno scorso le sue personali collezione di NFT ufficiali. L’ultima collezione è stata messa in vendita su Crypto.com a gennaio 2022 ed era dedicata alla Supercoppa Frecciarossa che si è disputata tra Inter e Juventus allo stadio Meazza.

Sono anche molti i giocatori che lanciano le collezioni personali di NFT ad esempio su Binance si potevano acquistare le mystery box di Ciro Immobile dove ogni risorsa conteneva un Highlight con protagonista il giocatore.

Dove non arrivano le Figurine Panini arriva Sorare: il primo Fantacalcio NFT

Sempre restando in tema calcio, dove non arrivano le figurine Panini arriva Sorare. Si tratta del primo Fantacalcio in assoluto che opera su Blockchain e dove sono presenti tutte le massime serie europee di calcio, Serie A italiana compresa.

Dal punto di vista grafico gli NFT di Sorare assomigliano molto a quelli delle figurine Panini cioè immagini 2D dei calciatori, solo che questi oltre a scopo collezionistico servono anche a giocare al classico Fantacalcio online.

Oltre al campionato stagionale Sorare organizza anche tornei con cadenza periodica così da permettere di vincere premi e monetizzare in ogni occasione dell’anno. Per giocare a Sorare serve una squadra formata da un minimo di 5 giocatori NFT e lo scopo è identico a quello del gioco classico, cioè accumulare punti in base alle prestazioni che i giocatori hanno realmente in campo. La partecipazione ai tornei è gratuita salvo l’acquisto delle risorse NFT.

Sorare è diventata una piattaforma incredibilmente popolare tanto che anche in questo caso abbiamo risorse NFT di pochi euro fino a giocatori che ne valgono migliaia.